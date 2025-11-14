Szczere wyznanie Margaret w "The Voice of Poland". "Demony przejmowały moją głowę"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
mat. pras. TVP2
2025-11-14 10:29

- Mimo że w zaciszu domowych ćwiczeń moja forma wokalna rosła, kiedy wychodziłam na scenę, demony przejmowały moją głowę i już nic nie zostawało po moich ćwiczeniach - wyznała na planie "The Voice of Poland" Margaret. Artystka zdradziła, że kluczem do zmiany okazało się połączenie pracy nad głosem z pracą nad emocjami.

Po sześciu latach Margaret wróciła na obrotowy fotel "The Voice of Poland". W wielu wywiadach artystka podkreśla, że dopiero teraz czuje się w tej roli bardziej kompetentna, ponieważ przez ostatnie lata ciężko pracowała nad sobą - zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym.

Margaret nie tylko wydała dwa albumy, które na nowo nakreśliły jej artystyczną drogę, ale również zdecydowała się na wsparcie psychologiczne, które - jak sama wyznała w jednym z wywiadów - pomogło jej lepiej zrozumieć siebie i odzyskać wewnętrzny spokój.

Zobacz także: TVP stawia na młodość! Oto nowa współprowadząca „The Voice of Poland”. To gwiazda TikToka

Podczas nagrań obecnej edycji "The Voice of Poland" artystka przyznała, że regularna praca z psychologiem przełożyła się również na większy spokój, koncentrację i pewność siebie na scenie.

Słuchajcie, sprawdziłam to kombo - nauczyciel śpiewu i psycholog potrafią zdziałać cuda z twoim wokalem. Bo to jest połączone - technika z duszą 

- wyznała Margaret.

Nie przegap: Emocje przerosły Margaret i Anię Karwan w "The Voice of Poland". Co się stało?

Poza kamerami trenerka muzycznego talent show TVP2 opowiedziała o swojej drodze do wewnętrznego balansu i o tym, jak emocje wpływają na brzmienie głosu.

Głos jest pierwotną manifestacją duszy. Śpiewanie to wyraz duszy poprzez technikę wokalną - dlatego w moim przypadku tak ważne było, żeby ten progres łączył się z umacnianiem siebie. U mnie 1:1 przekładało się to na moje występy - mimo trenowania głosu, kiedy przychodził stres i wątpliwości, to one przejmowały również mój głos, co było bardzo frustrujące. Mimo że w zaciszu domowych ćwiczeń moja forma wokalna rosła, kiedy wychodziłam na scenę, demony przejmowały moją głowę i już nic nie zostawało po moich ćwiczeniach 

- wyznała wokalistka.

Dziś mówi o tym z dystansem i wdzięcznością, bo właśnie wtedy zrozumiała, że rozwój wokalny i emocjonalny muszą iść w parze.

Dopiero kiedy zadbałam, żeby mój głos nie tylko trenował, ale zaczął też wyrażać siebie, zaczął wypowiadać słowa, które dosłownie grzęzły mi w gardle, zniknęły infekcje gardła, sceniczna pewność siebie zaczęła rosnąć, a ćwiczenia wokalne nie były już tylko suchym śpiewaniem, lecz formą medytacji. U osób wysokoodczuwających - a zazwyczaj tym cechują się artyści - ten balans jest bardzo ważny 

- mówi Margaret. 

Przypomnijmy, że już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD Margaret, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron będą musieli podjąć decyzję, którzy uczestnicy z ich drużyn pożegnają się z "The Voice of Poland".

Super Express Google News
Margaret w The Voice of Poland
10 zdjęć
Margaret i Michał Szpak przeciwko pozostałym trenerom "The Voice of Poland"
Sonda
Oglądasz "The Voice of Poland"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

THE VOICE OF POLAND
MARGARET