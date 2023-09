Która gwiazda powiedziała te słowa? Sprawdź, jak dobrze znasz kultowe cytaty ze świata showbiznesu

Powiedział to głośno

Wydało się, jaki kolor biustonosza ma Anna Mucha! Nie jest to klasyka. Zrobiło się gorąco!

Wyszło to po latach

Celebryci zaskakują nas na niemal każdym kroku. Ci ludzie uwielbiają mówić i uwielbiają, by ich słuchać. Wypowiadają się na przeróżne tematy, czasem mniej lub bardziej błyskotliwie. Niektóre wypowiedzi gwiazd odbiły się szerokim echem w mediach i do dziś są kultowe. Zdarza się nawet, że wykorzystujemy te zdania w codziennym życiu jak chociażby "Nie mów do mnie teraz".

Przygotowaliśmy kilka cytatów najbardziej znanych Polaków. Czy będziesz potrafił dopasować tekst do osobowości? Sprawdź się w quizie poniżej.

Która gwiazda powiedziała te słowa? Sprawdź jak dobrze znasz świat showbizensu Pytanie 1 z 8 "Nie mów do mnie teraz" to kultowy już tekst... Edyty Górniak Małgorzaty Rozenek-Majdan Dody Dalej

Sonda Jak oceniasz występ Caroline Derpieński w programie Kuby Wojewódzkiego? Pozytywnie Negatywnie Nie mam zdania