Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych gitar dostał wezwanie do wojska. "Jestem wezwany prosto na wojnę"

Kuba Sienkiewicz w listopadzie 2024 r. skończy 63 lata. Mimo że jest już niemal w wieku emerytalnym, dostał wezwanie do wojska! Widnieje na nim zielony pasek. Co to oznacza? Wokalista Elektrycznych gitar wszystko wyjaśnił.

Kuba Sienkiewicz zmobilizowany do wojska

Kuba Sienkiewicz, który od lat jest związany z Elektrycznymi gitarami, jednocześnie jest lekarzem, a konkretnie neurologiem. Zamiłowanie do występów artystycznych i spore osiągnięcia w tej dziedzinie sprawiły, że Sienkiewicz jest bardziej znany jako wokalista niż jako specjalista w dziedzinie neurologii, ale, co warto podkreślić, 62-latek wciąż pracuje w zawodzie.

Sienkiewicz w listopadzie skończy 63 lata, a więc za 2 lata będzie mógł przejść na emeryturę i przestać pracować. Ale nie zostanie zwolniony z innego obowiązku. Ten stałby się rzeczywistością w razie wybuchu konfliktu zbrojnego, w który zaangażowałaby się Polska.

Dostałem kartę mobilizacyjną. Biorą już rocznik 61. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939 - pisał Sienkiewicz na swoim facebookowym profilu w grudniu 2022 r.

W listopadzie 2024 r. zdradził, że otrzymał kolejną kartę, choć tym razem z innym paskiem.

Dwa lata temu dostałem kartę z czerwonym paskiem. Tym razem z zielonym. Nie muszę się stawiać na żadnej komisji. Jestem wezwany prosto na wojnę. Jeśli wybuchnie, to w momencie ogłoszenia mobilizacji muszę stawić się w miejscu podanym na tej karcie. Nie mogę zdradzić gdzie, bo to tajemnica, ale mam niedaleko - mówił w rozmowie z "Faktem"

Mobilizacja do wojska

Jak wyjaśnił Sienkiewicz, otrzymał karę mobilizacyjną z zielonym paskiem. Co to znaczy?

Karta mobilizacyjna z paskiem koloru zielonego stanowi dla żołnierza rezerwy informację o nadaniu mu przydziału mobilizacyjnego w zakresie grupy zabezpieczenia ukompletowania, bądź na uzupełnienie jednostek wojskowych w czasie wojny. Oznacza to przeznaczenie żołnierza rezerwy do powołania do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania lub w drodze obwieszczenia w początkowym okresie po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny - czytamy na stronie archiwum-wkukonin.wp.mil.pl.

Mówiąc prościej, Sienkiewicz obecnie nie musi zgłaszać się do służby wojskowej. Jest "w zapasie".

