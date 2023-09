Z życia gwiazd

Kuba Wojewódzki broni Magdaleny Cieleckiej. Dziennikarz ma rację?

A.Mil 12:39

Kuba Wojewódzki (60 l.) odniósł się na swoim Facebooku do sprawy Magdaleny Cieleckiej (51 l.). Zaatakował przy tym także Jana Śpiewaka (36 l.). Dlaczego? To właśnie za sprawą działań aktywisty prokuratura postawiła aktorce zarzut. Co dokładnie napisał Wojewódzki?