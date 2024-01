Co się dzieje?

Kuba Wojewódzki znany jest z tego, że lubi komentować w bardzo osobliwy sposób polityczną rzeczywistość. Ostatnio - jak wiadomo - najgorętszymi nazwiskami w polskiej polityce są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy - po skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu - w końcu zostali zatrzymani przez policję. Akcja miała miejsce w Pałacu Prezydenckim podczas nieobecności Andrzeja Dudy. Wcześniej prezydent zaprosił obu polityków PiS na spotkanie. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w pałacu nawet po wyjściu gospodarza. Ostatecznie jednak nie uchroniło ich to od aresztowania. Kuba Wojewódzki w swoim ostatnim wpisie na Instagramie postanowił nawiązać do przebywających za kratkami działaczy PiS. Pretekstem było zdjęcie z Piotrem Gąsowskim. Gwiazdorzy TVN i Polsatu spotkali się w egzotycznym dla Polaków miejscu.

Kuba Wojewódzki i Piotr Gąsowski nierozłączni jak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Samozwańczy król TVN w sobie właściwy sposób podpisał fotografię. - Nierozłączni. Jak Polsat i TVN. Jak Wąsik i Kamiński - napisał Kuba Wojewódzki. Na jego wpis szybko zareagował drugi bohater zdjęcia - Piotr Gąsowski. - Kuba! To było niesamowite, malezyjskie spotkanie… Dzięki - odpisał gwiazdor telewizji Polsat i dodał wymowne serduszko. Na szczęście ani Piotr Gąsowski, ani Kuba Wojewódzki - w przeciwieństwie do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - nie muszą na świat patrzeć zza krat. Kto wie, może za jakiś czas cała czwórka spotka się na wolności. W końcu Andrzej Duda w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że będzie działał w sprawie uwolnienia polityków PiS. - Nie spocznę, nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z konstytucją i polskim prawem, tak jak zawsze do tej pory, i tymi możliwościami, jakie daje urząd prezydenta RP - zapowiedział.

