Magda Gessler ogłasza, że Kuba Wojewódzki nie jest już królem TVN

To dopiero niespodzianka! Któż by śmiał zdetronizować samego króla TVN?! A jednak znalazła się odważna. To Magda Gessler. Według niej Kuba Wojewódzki nie jest już monarchą panującym w TVN! Słynna restauratorka i gwiazda programu "Kuchenne rewolucje" na swoim oficjalnym profilu na Instagramie ogłosiła zmianę na szczytach władzy w TVN. Nie ograniczyła się do detronizacji Kuby Wojewódzkiego. Podała także nazwisko nowego króla. Został nim inny gwiazdor TVN, ale człowiek o całkiem odmiennej charakterystyce od poprzedniego monarchy. Do tej pory wydawało się, że nie ma on królewskich ambicji. Tak czy owak to właśnie jego wskazała Magda Gessler. Zdaniem restauratorki nowym królem TVN jest Hubert Urbański!

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak się zmieniała Magda Gessler

Konflikt Magda Gessler - Janusz Palikot

Być może wpis celebrytki to efekt konfliktu z Januszem Palikotem. Przypomnijmy, że były polityk Platformy Obywatelskiej z Kubą Wojewódzkim był w znakomitej komitywie. Z Magdą Gessler kiedyś też... Sytuacja jednak mocno się zmieniła po tym, gdy Palikot opublikował kompromitujące nagranie z restauratorką. Potem niby skasował filmik, ale dalej zaczepiał gwiazdę TVN, reklamując przy tym swoją książkę. - Czy Magda Gessler pije? Moim zdaniem nie. Zdarzyło jej się wprawdzie w zeszłym roku przyjść około 23:30 do Młodej Polski, restauracji we Wrocławiu, Beaty i Tomka, zamówić trzy schabowe i trzy litry piwa, zjeść to i wypić. Ale to akurat jest moim zdaniem niezbity dowód na to, że ona z alkoholem nie przesadza, bo jednak to było piwo a nie wódka. Tę historię i całą masę innych historii przeczytacie państwo w mojej nowej książce - mówił Janusz Palikot. Nic dziwnego, że Magda Gessler woli, żeby królem TVN był Hubert Urbański, a nie kumpel jej adwersarza - Kuba Wojewódzki.

Sonda Kto jest królem TVN? Kuba Wojewódzki Hubert Urbański Co to za głupoty? Żaden z nich nie jest królem