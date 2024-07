Kubicka przeprasza za nazwanie brzucha flakiem. "Ja nie myślę o innych kobietach"

Kubicka przeprasza za słowa o brzuchu. Myśli tylko o sobie

Sandra Kubicka w maju urodziła synka Leonarda. Poród był dość dramatycznym wydarzeniem, bo mały Baron przeszedł na świat za wcześnie, już w 33. tygodniu ciąży. Pierwsze tygodnie Leoś spędził pod specjalistyczną aparaturą, która pomagała mu oddychać i jeść. Kubicka przeżyła wtedy ciężkie chwile, ale na szczęście szybko doszła do siebie. Mały Baron od kilku tygodni jest już z rodzicami - Sandrą Kubicką i Baronem w domu, a jego mama powoli wraca do pracy modelki.

Jak Kubicka wygląda po ciąży?

Wiele fanek zazdrościło Kubickiej szczupłego brzucha, który pokazała niedługo po urodzeniu syna. Faktycznie, figura modelki nie ucierpiała na ciąży, a piękna Sandra miała już okazję brylować na salonach wraz z małżonkiem.

Kubicka na swoim profilu na Instagramie daje wiele porad młodym mamom, sama też chętnie korzysta z podpowiedzi bardziej doświadczonych matek. Przy okazji często reklamuje też produkty, które ułatwiają maluchowi życie. Tym razem postanowiła pokazać, jak walczy o figurę po ciąży. Gwiazda pokazała swój goły brzuch i nazwała go flakiem. Jak mówi Kubicka, dostała sporo wiadomości, że inne kobiety w połogu poczuły się jej słowami urażone.

O co oburzyły się fanki Kubickiej?

- Parę osób się oburzyło, że nazwalam swój brzuch flakiem. Że tak nie jest i co mają inne kobiety pomyśleć i czuć. Powiem wam tak: ja nie myślę o innych kobietach, kiedy mówię, że mam brzuch, jak flak, ponieważ ja tylko siebie do siebie porównuję. Ja nigdy siebie nie porównuję do nikogo innego! Mówię: „Pamiętam, jaki ja miałam i do takiego chciałabym wrócić, albo mieć lepszy” - wyznała szczerze Kubicka w wideo na swoim Instastory.

Informacje zwrotne od fanek Kubickiej musiały mieć jednak wysoką temperaturę emocji, bo gwiazda zdecydowała się w tej sytuacji nawet na przeprosiny.

- Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam, aczkolwiek ja nie porównuję się do nikogo innego - dodała na koniec nagrania modelka.

