Laluna nie ustaje w upiększaniu się. Szokujące, co tym razem planuje. Chodzi o oczy

Laluna czyli Kasia Aleksander zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Królowe życia". Po zakończeniu produkcji serialu karierę rozwija w "Diabelnie boskich", a także w mediach społecznościowych, gdzie imponujące grono fanów. Jakiś czas temu, ogłosiła nawet, z zdetronizowała samą Dagmarę Kaźmierską. Celebrytka jest tez zawodniczką Fame MMA.

Laluna planuje kolejny zabieg upiększający

Laluna swoim pomysłem na kolejną zmianę w wyglądzie podzieliła się z fanami podczas sesji Q&A na Instagramie. Jeden z obserwatorów zapytał ją wprost o planowaną operację. Odpowiedziała, że chce to zrobić na 100 procent. Co więcej, wszystko ma już zaplanowane, a jedyne co ją na ten moment powstrzymuje, to nadchodząca wielkimi krokami walka. Celebrytka jest bowiem aktywną uczestniczka walk MMA, a starcie, o którym wspomniała ma się odbyć się 28 października w Płocku. Przed wydarzeniem celebrytka nie może poddawać się żadnym inwazyjnym zabiegom.

Laluna jest zdecydowana na 100 procent. Chodzi o oczy

Jednak zaraz po walce Laluna zamierza wybrać się do Paryża, gdzie operacyjnie zmieni sobie kolor oczu. Laserowy zabieg zmiany koloru polega na punktowym naświetlaniu tęczówki, w celu usunięcia z niej barwnika, czyli melaniny. Gwiazda nie zdradziła, jaki wymarzony kolor oczu sobie sprawi, ale w jej przypadku można to dość łatwo rozszyfrować. Laluna ma brązowe oczy, po usunięciu barwnika z tęczówki będzie niebieskooką blondynką. Możliwe, że będzie wyglądać znakomicie, jednak niewielu odważyłoby się na taką ingerencję w naturę tylko dla kaprysu. W końcu bezpieczniej i taniej byłoby sprawić sobie kolorowe soczewki kontaktowe. Z drugiej strony, akurat ona może sobie na to pozwolić.

