Kim jest Laluna? Kasia Alexander zyskała sławę w programie "Królowe życia" i Fame MMA

Kim jest Laluna Unique? To pytanie mogą zadawać sobie osoby, które coraz częściej widują Lalunę w mediach. Kasia Alexander, bo tak naprawdę nazywa się celebrytka, największą sławę zyskała w programie "Królowe życia". Jej popularność dodatkowo wzrosła po walce w federacji Fame MMA. Laluna ma nie tylko mocny charakter, ale również wizerunek, który przyciąga wzrok. Kocha tatuaże, luksus i przepych, widać to po jej markowych ubraniach. Gwiazda nie ukrywa, że poddawała się także zabiegom medycyny estetycznej. Kasia Alexander, tuż po Dagmarze Kaźmierskiej, jest najpopularniejszą uczestniczką "Królowych życia". W mediach społecznościowych śledzą ją setki tysięcy osób. A jaka Laluna jest prywatnie?

Kim jest Laluna? Kasia Alexander to prywatnie szczęśliwa mama i bizneswoman

Laluna, czyli Kasia Alexander, do programu "Królowe życia" dołączyła w 6. sezonie programu. Ludzie od razu zaczęli interesować się także jej życiem prywatnym. Okazuje się, że celebrytka uchodzi za osobę ciepłą i życzliwą wobec innych. Wzbudzała jednak duże kontrowersje podczas licznych konferencji na Fame MMA. Prywatnie jest także szczęśliwą mamą Laury i ma wspaniały kontakt ze swoją mamą. Jej relacje z bliskimi sprawiły, że fani pozytywnie ją postrzegają. Nie wiadomo, ile dokładnie Laluna ma lat. Media niegdyś podawały, że w 2023 roku skończy 39 lat. Kasia Alexander na co dzień jest bizneswoman: to fotomodelka, modelka bielizny. Prowadzi sklep z perukami, bardzo popularny zresztą.

