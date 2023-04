Katarzyna A., czyli Laluna z programu "Królowe życia" i zawodniczka, którą mogliśmy niegdyś podziwiać na arenie Fame MMA, składała we wtorek, 4 kwietnia, zeznania na komendzie policji. "Super Express" jako pierwszy dowiedział się o sprawie. Informator, który woli pozostać anonimowy, przekazał nam, że Laluna miała przebywać w hotelu, gdzie doszło do dzikiej awantury z narkotykami w tle. Kobieta wraz z innymi uczestnikami imprezy miała zostać zatrzymana przez policję, a w pokoju, do którego służby wezwała obsługa hotelu, znaleziono substancje zakazane. Policja potwierdza, że doszło do zatrzymania trzech kobiet i dwóch mężczyzn. "Jesteśmy w trakcie ustaleń, kto dokładnie dopuścił się poszczególnych czynów oraz do kogo należały zabezpieczone narkotyki, kto zniszczył pokój i kto go wynajął… Osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy", przekazał „Super Expressowi” podinsp. Robert Szumiata, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Teraz Laluna odnosi się do sprawy. Wydała oświadczenie, w którym zaprzecza, jakoby znajdowała się w hotelu podczas burdy!

Laluna z "Królowych życia" wydała oświadczenie po burdzie w hotelu. Tak się tłumaczy!

Laluna, gwiazda "Królowych życia", wydała oświadczenie na Instagramie. Zaznaczyła w nim, że pokój hotelowy w Warszawie, w którym doszło do awantury, był "jedynie wynajęty" na jej nazwisko. "Podczas tych wydarzeń nie było mnie na miejscu", czytamy.

- Ze względu na moje dobre imię oczywistym jest, iż pokryję wszelkie koszty związane ze zniszczeniami w pokoju. Na tą okoliczność zostałam przesłuchana na policji. (...) Jednocześnie oświadczam, że w chwili zatrzymania nie znajdowałam się pod wpływem żadnych narkotyków - napisała Katarzyna A.

Zaprzeczyła również spekulacjom, jakoby mogła mieć przy sobie narkotyki, podkreślając, że to nieprawda. Jak ustalił "Super Express", policjanci jeszcze nie ustalili, do kogo miały należeć substancje zakazane, ani jak dokładnie wyglądał przebieg zdarzenia. Sprawa będzie wyjaśniania przez funkcjonariuszy.

