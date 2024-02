Laluna Unique w potężnej rozterce. Nowe zęby nie pasują jej do "starych" ust

Laluna Unique kilka dni temu pochwaliła się swoimi nowymi ząbkami. Celebrytka pojechała po nie aż do swojej ulubionej kliniki w Turcji. Bardzo zadowolona z efektów zabiegu, wróciła do Polski. Jej szczęście trwało jednak krótko, bo królowa życia doszła do wniosku, że nowe perełki nie pasują jej do "starych" ust.