Lara Gessler zyskała w niedługim czasie dużą popularność. Z pewnością pomogła jej w tym rozpoznawalność sławnej mamy, Magdy Gessler, ale trzeba przyznać, że Lara chociażby na swoje media społecznościowe przyciągnęła też "własnych" fanów, po prostu zainteresowanych tym, czym się zajmuje i co u niej słychać. Poza zawodowymi perypetiami, Lara chętnie dzieli się z obserwującymi życiem prywatnym. Szczęśliwa mama dwójki dzieci w wywiadach nie ukrywała, że zdecydowała o tym, by nie chrzcić swoich dzieci. To spotkało się ze sporą krytyką środowisk religijnych, tym bardziej, że większość Polaków to jednak katolicy, którzy nie wyobrażają sobie nie chrzcić dzieci. Czasy się zmieniają, podobnie jak podejście. Teraz Lara Gessler postanowiła pójść o krok dalej. Czy spotka ją za to fala krytyki? Zapewne znajdą się ludzie, którzy na tą wieść się wściekną. Poznajcie szczegóły.

Lara Gessler nie ochrzciła dzieci, a teraz poszła o krok dalej. Ludzie będą wściekli!

Lara Gessler od początku nie robiła tajemnicy z tego, że postanowiła nie chrzcić swoich dzieci. Nena i Bernard, zgodnie z obraną przez Larę strategią, mają w przyszłości same zdecydować, czy chcą wziąć w tym udział. Jak się okazuje, to nie wszystko, bo restauratorka postanowiła pójść w swoich postanowieniach dotyczących dzieci o krok dalej.

"Moje dzieci musiałyby się bardzo starać, żeby wejść na drogę bożą w moim domu. Mimo to, że mój mąż jest bardzo uduchowioną osobą, natomiast duchowość nie jest koniecznie katolicka. Nie będę moim dzieciom zabierała możliwości podróżowania po różnych światach duchowych. Nie będziemy decydować za nie", powiedziała Lara Gessler w rozmowie z Żurnalistą.

W ten sposób 33-latka wyjaśnia, dlaczego nie tylko nie ochrzciła dzieci, ale też - jak podaje "Dzień dobry TVN" - nie wychowuje ich w wierze katolickiej. Wszystko postanowiła pozostawić w ich rękach. To zapewne nie spodoba się wielu osobom, które uważają, że w Polsce chrzest to niemal konieczność. W końcu większość Polaków to katolicy. Są też i tacy fani, którzy podkreślają, że czasy się jednak zmieniają i zmienia się też podejście do rodzicielstwa oraz łączenia go z wiarą.

A co Wy myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach.

Zobacz również poniższą galerię zdjęć: Lara Gessler w drugiej ciąży

Sonda Czy chrzest dziecka w Polsce powinien być obowiązkowy? Tak Nie