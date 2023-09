Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kto na liście gości?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski początkowo ukrywali swój związek. Obydwoje zanim się poznali, byli w długoletnich związkach małżeńskich - gwiazda "M jak miłość" 15 lat temu poślubiła Marcina Hakiela, a prezenter TVP przez 24 lata był mężem Pauliny Smaszcz. W końcu jednak Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili, że są parą, a potem poinformowali świat o swoich zaręczynach. Mimo że miały one miejsce jeszcze w 2022 roku, to na razie ślubu ani widu, ani słychu. Wiele wskazuje na to, że w końcu powiedzą sobie "tak" w przyszłym roku. Na pewno już teraz rozmyślają nad tym, kto znajdzie się na liście gości ślubnych. Czy zaproszenia dostaną Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz? Co z kolegami i koleżankami z TVP? Niespodziewanie wygadała się na ten temat Izabella Krzan, która także pracuje w telewizji publicznej.

Izabella Krzan o liście gości na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Państwo młodzi zawsze mają mnóstwo dylematów przy zapraszaniu gości ślubnych. Co z wujkiem Władkiem z Łowicza? Czy zapraszać znajomych rodziców? A kolegów z pracy? Zaprosić kuzynkę Dorotę z Lęborka? - tego typu pytania towarzyszą każdej parze szykującej się na ślub. Izabella Krzan, która zna i Kasię Cichopek, i Macieja Kurzajewskiego, i pracuje z nimi w TVP, wcale nie jest pewna tego, że dostanie zaproszenie! Jej brak podczas ceremonii dla wielu fanów byłby sensacją. Z drugiej strony modelka podkreśla, że nie żyje prywatnym życiem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. - Nie wiem, czy byłabym na liście gości. Życzę im dużo szczęścia - zaznaczyła Izabella Krzan. Ciekawe, jakie sensacje zobaczymy na liście gości najsłynniejszej pary TVP... Na pewno ktoś poczuje się pominięty!