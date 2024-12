Krystyna Giżowska to jedna z bardziej znanych polskich artystek. Swoją karierę rozpoczęła na przełomie lat 60. i 70. Miała masę fanów, którzy przez lata bacznie śledzili jej karierę. Krystyna występowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, a nawet we Francji. W 2022 roku Giżowska wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu.

Krystyna Giżowska w jednym z wywiadów opowiedziała o swoim dzieciństwie, a także o tragedii, której w ostatniej chwili uniknął jej ojciec. Wielka gwiazda zmagała się z rakiem, a jej ukochany mąż zmarł. W rozmowie z dziennikarzami "Dobrego Tygodnia" wyjawiła, że to wiara pomogła jej przetrwać trudne chwile.

Tato nie był człowiekiem głęboko wierzącym, w przeciwieństwie do mamy, ale tamto wydarzenie go odmieniło. Od tamtej pory zawsze nosił przy sobie obrazek z wizerunkiem św. Barbary. Mówił, że to ona go uratowała przed śmiercią - powiedziała artystka w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".