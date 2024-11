Ludzi zatkało, gdy ciężarna Olga Kalicka wyszła na ściankę. Tak się ubrała, że wykiwała wszystkich

To znana aktorka!

Olga Kalicka, znana szerszej publiczności głównie z produkcji "Rodzinka.pl", spodziewa się kolejnego dziecka. Pierwszy syn, Aleksy, to owoc jej poprzedniego, wieloletniego związku. Zarówno ona, jak i Cezary Nowak, wydawali się zakochani na zabój. Byli ze sobą przez wiele lat, doszło nawet do zaręczyn. Ich dziecko przyszło na świat w 2019 roku. Niespodziewanie aktorka po dwóch latach ogłosiła rozstanie. Później, w czerwcu 2024 roku, pochwaliła się nową miłością. Razem z tajemniczym mężczyzną Olga Kalicka wybrała się w podróż na Bali, gdzie spędzili kilka tygodni. Oczywiście fani mogli liczyć na pikantne relacje oraz intymne zdjęcia z ukochanym, które celebrytka publikowała w mediach społecznościowych. Musiało być wyjątkowo upojnie, bo w listopadzie tego samego roku aktorka ogłosiła, że zaszła w drugą ciążę. A teraz, niedługo po tym oświadczeniu, pojawiła się na premierze filmu "Vaiana 2", czym zaskoczyła swoich fanów. Trzeba przyznać, że wyglądała pięknie i promiennie! We wtorek, 26 listopada, każdy fotoreporter liczył na dobre zdjęcie jej ciążowego brzuszka. Aktorka zrobiła im jednak psikusa. Tak się ubrała, że wykiwała wszystkich. Szczegóły poniżej.

Olga Kalicka promienieje w ciąży. Zwiewna sukienka zasłoniła brzuszek. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Olga Kalicka specjalnie ubrała się tak, by nie eksponować ciążowego brzuszka. Granatowa, luźna sukienka z czarnymi dodatkami, skutecznie wszystko zasłoniła. Aktorka zupełnie nie wygląda, jakby była w stanie błogosławionym, jednocześnie promieniując. Ciąża ewidentnie jej służy, ponieważ - jak zauważają sami fani - wygląda fenomenalnie. Jeden szczegół jej stylizacji przykuł uwagę obserwatorów, a był to pokaźny czerwony pierścionek, odznaczający się na palcu Kalickiej. Aktorka mówi wprost, że macierzyństwo nie oznacza końca kariery i pracy twórczej, a stanowi nowe wyzwanie oraz inspirację. Łączenie sfery zawodowej i prywatnej jest możliwe, a Kalicka udowodniła to przy okazji pierwszej ciąży, a później opieki nad maluchem. Czy i tym razem nie wycofa się z życia publicznego? Na razie nic tego nie zapowiada.

W mediach społecznościowych pojawiają się nie tylko liczne gratulacje od fanów, ale również życzenia zdrowia dla aktorki oraz jej maleństwa. Redakcja "Super Expressu" do tych życzeń oczywiście się przyłącza.

