Co za wiadomość! Olga Kalicka znów jest w ciąży. To pewna informacja!

Olga Kalicka oficjalnie ogłosiła, że jest w ciąży! - Życie to Dar. Czekamy na Ciebie piękna Duszyczko - napisała na Instagramie gwiazda seriali "M jak miłość" i "Rodzinka.pl". Przypomnijmy, że aktorka matką po raz pierwszy została w 2019 roku. Wtedy na świat przyszedł jej syn Aleksy, który jest owocem związku Olgi Kalickiej i Cezarego Nowaka. Aktorka po pierwszym porodzie szybko wróciła do formy i do pracy. Próby czasu jednak nie przetrwała jej relacja z partnerem. - Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu - informowała Olga Kalicka w 2021 roku.

Później gwiazda "Rodzinki.pl" i "M jak miłość" długo była sama, o czym mówiła w podcaście Chillizet "Zza kulis". - Brakuje mi miłości. Już jakby bardzo długo jestem sama i mam taki moment w swoim życiu, że już tak powoli się czuję gotowa na to, żeby to serduszko moje zacząć otwierać - wyznała Olga Kalicka.