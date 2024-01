Olga Kalicka. Gwiazda "Rodzinki.pl" została sama z dzieckiem. "Brakuje mi miłości"

Olga Kalicka przez kilka lat tworzyła związek z Cezarym Nowakiem. Para rozstała się jednak w 2021 roku. - Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu - napisała wówczas aktorka na Instagramie.

Okazuje się, że od tego czasu Kalicka nie była w żadnym związku. - Brakuje mi miłości. Już jakby bardzo długo jestem sama i mam taki moment w swoim życiu, że już tak powoli się czuję gotowa na to, żeby to serduszko moje zacząć otwierać - wyznała Olga podczas podcastu Chillizet "Zza kulis". Gwiazda seriali TVP2 tak bardzo źle czułą się w samotności, że nie mogła patrzeć na zakochane pary. - To było dla mnie straszne. Ja nie mogłam wytrzymać, jak widziałam na ulicach ludzi, którzy się całują na przykład. Po prostu pamiętam to od czasów jeszcze szkolnych, że jak jechałam metrem i widziałam, że ludzie się całują w metrze, to miałam takie "nie mogę na to patrzeć" - mówiła.

Na szczęście takie jej podejście to już przeszłość. - Teraz przez to, że naprawdę ja dla siebie jestem turbo ważna i naprawdę sobie to powtarzam, stając przed lustrem, że siebie kocham, to tak się zmieniło moje postrzeganie w ogóle miłości i tworzenia relacji, że jak ostatnio szłam do teatru z kawką i dokładnie naprzeciwko mnie stanęła para i zaczęła się całować, to stałam i miałam takie "Jezu, jak fajnie, że się całują". Więc to jest jakaś ogromna droga, którą przeszłam i bardzo jestem szczęśliwa, że tak jest - dodała Olga Kalicka.