Lunaria wraca z nowym singlem "Rzeka". Wystąpią na Eurowizji 2026?

"Rzeka" – muzyczna podróż przez emocje i symbole

Nowy singiel Lunarii to dynamiczne połączenie folku, house’u i modern-popu, wzbogacone o skrzypce, wiolonczelę i gitarę. W efekcie powstała kompozycja, która łączy nowoczesność z organicznym brzmieniem, a przy tym zachwyca wymagającym wokalem.

Choć tytuł może sugerować opowieść o naturze, "Rzeka" to przede wszystkim metafora przemiany, grzechu i oczyszczenia. Jak zdradzają muzycy – Borys Stepanyan i Michał Posełek – inspiracją do stworzenia utworu była powieść "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa. Motywy z książki zostały przetworzone na język muzyki, tworząc mistyczny i symboliczny klimat.

Teledysk pełen znaczeń i symboli

Wraz z premierą utworu, 24 października ukazał się również teledysk do "Rzeki". Występują w nim członkowie zespołu oraz współtwórca kompozycji – Wojciech Krajewski. Nie zabrakło też symbolicznego czarnego kota, który według zespołu uosabia szczęście i siłę. Wizualna warstwa klipu podkreśla magiczny, niemal filmowy klimat utworu, przenosząc widza w świat, gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją.

Fani chcą ich na Eurowizji

"Rzeka" błyskawicznie zdobywa popularność w internecie. W komentarzach pod teledyskiem nie brakuje entuzjastycznych opinii:

Potrzebujemy tego na Eurowizji ❤ Jestem UZALEŻNIONA od tej piosenki! Pozamiataliście totalnie!❤ gratulacje! Życzę wam z całego serca żebyście reprezentowali nasz kraj na przyszłorocznej Eurowizji! Piosenka sztos, uwielbiam❤🤩nawet się nie zastanawiajcie i dawajcie na Eurowizję🎉

Choć wielu fanów otwarcie zachęca Lunarię do zgłoszenia piosenki do Eurowizji 2026, sami muzycy podchodzą do tego pomysłu z dystansem, ale nie wykluczają udziału.

Jeśli ludzie nas zechcą, to wystąpimy

– mówią w rozmowie z serwisem ESC Spot, dodając, że ich marzeniem jest reprezentować Polskę i znaleźć się na podium konkursu.

Lunaria – projekt, który rośnie w siłę

Lunaria działa od 2020 roku. Duet zyskał rozpoznawalność m.in. dzięki utworom "Inferno", zgłoszonemu do krajowych preselekcji Eurowizji 2023, oraz "Miłość uBoga", czyli reinterpretacji klasycznego motywu z opery "Kniaź Igor". Teraz, dzięki "Rzece", artyści udowadniają, że potrafią tworzyć muzykę z rozmachem i emocjami, której nie powstydziłaby się żadna eurowizyjna scena. "Rzeka" może być jednym z najmocniejszych kandydatów do reprezentowania naszego kraju.