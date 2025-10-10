Eurowizja ma bogatą historię i odbywa się już od kilkudziesięciu lat - startował w 1956 r.! Od kilku lat budzi jednak sporo kontrowersji. Nie wszystkim podoba się, że w konkursie, w którym z założenia miały brać udział kraje europejskie, startują m.in. Australia, Turcja czy Izrael. Ten ostatni nagrabił sobie zresztą nie tylko położeniem.

Kością niezgody dla państw organizujących Eurowizję (w tym roku jest to Austria) i wystawiających swoich reprezentantów jest fakt, że Izrael coraz intensywniej atakuje Strefę Gazy. Mówi się o ludobójstwie dokonywanym na Palestyńczykach, na całym świecie odbywają się protesty, a udział Izraela w wydarzeniach kulturalnych typu Eurowizja jest szeroko komentowany.

Izrael na Eurowizji. Najpierw buczenie, teraz bojkot?

Izrael atakuje Gazę już od dwóch lat (a konflikt między Izraelem a Palestyną ciągnie się od dekad), a i tak uczestnicy z tego kraju śpiewają podczas Eurowizji. W 2024 roku atmosfera za kulisami konkursu była bardzo napięta. Na ataki ze strony delegacji Izraela szczególnie narażone były osoby, które otwarcie okazywały poparcie dla Palestyny. W 2025 historia się powtórzyła, ale widzowie nie usłyszeli buczenia, bo zostało to wyciszone.

Krótko po zakończeniu finału zwycięzca Eurowizji 2025, JJ z Austrii, mówił w rozmowie z "El País".

To bardzo rozczarowujące, że Izrael nadal bierze udział w konkursie. Chciałbym, aby w przyszłym roku Eurowizja odbyła się w Wiedniu, bez Izraela. Ale piłeczka jest po stronie EBU. My, artyści, możemy jedynie zabrać głos w tej sprawie.

Austria mówi wprost - nie zorganizują Eurowizji, jeśli Izrael nie zostanie do niej dopuszczony

Część krajów, które do tej pory chętnie brały udział w Eurowizji, zapowiedziało, że jeśli Izrael nie zostanie odsunięty od wydarzenia, zbojkotują konkurs. Mowa o nadawcach publicznych z Hiszpanii, Irlandii, Holandii oraz Słowenii. Również Szwecja, Belgia i San Marino rozważają bojkot Eurowizji, a Islandia jest za niedopuszczeniem Izraela do Eurowizji 2026. Ze względu na te doniesienia Europejska Unia Nadawców (EBU) ma zamiar w listopadzie zorganizować głosowanie, podczas którego kraje uczestniczące zdecydują, co z udziałem Izraela w Eurowizji.

Tymczasem Austria ogłosiła, że zbojkotuje Eurowizję... jeśli Izrael zostanie skreślony z listy uczestników. Kanclerz kraju Christian Stocker i osoby z jego politycznego otoczenia uważają, że Eurowizja nie powinna być organizowana w Wiedniu, jeżeli padnie decyzja o wykluczeniu Izraela. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poparł kolegę po fachu - wg niego Niemcy nie wystawią swojego kandydatka, jeśli dojdzie do "wyrzucenia" Izraela z grona uczestników.

W Austrii zdania są podzielone, a Izrael na Eurowizji staje się problemem politycznym, ale i finansowym. Wycofanie się z organizacji konkursu na 7 miesięcy przed finałem może sporo kosztować. Mowa o kwotach rzędu 40 milionów euro! Nic dziwnego, że austriacki nadawca publiczny ORF, ale i burmistrz Wiednia Michael Ludwig skłaniają się ku organizacji Eurowizji zgodnie z ustaleniami.

Walki o udział Izraela to poważny kłopot, bo organizacja kolejnej Eurowizji jest zagrożona!

Co z udziałem Polski w Eurowizji?

Czy Polska weźmie udział w Eurowizji 2026, czy jednak nie? Opowie się za czy przeciw Izraelowi? Głos w tej sprawie zabrała ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska w rozmowie z TOK FM powiedziała wprost, że jeśli reprezentacja Izraela będzie brać udział w konkursie, to Polska powinna się z niego wycofać.

Bardzo bym chciała, żeby Eurowizja i udział Polski nie był wydarzeniem politycznym. Powiem swoje osobiste zdanie: uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej Izrael - stwierdziła.

W 2025 r. reprezentantka Izraela zajęła drugie miejsce.

