Beata Kozidrak pojedzie na Eurowizję? Była uczestniczka nie ma wątpliwości

2025-10-02

Beata Kozidrak po chorobie nowotworowej wróciła na scenę. Dziś artystka doświadczona chorobą czerpie z życia całymi garściami. Szykuje się do wielkiej trasy koncertowej Bajmu, a była reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji nie ma wątpliwości, że Beata świetnie sprawdziłaby się na festiwalowej scenie.

Giełda nazwisk artystów, którzy zechcą reprezentować Polskę w konkursie Eurowizja 2026 ruszy już za kilka tygodni. Na początku przyszłego roku odbędą się preselekcje i poznamy naszego kolejnego reprezentanta. Jedno jest pewne - tegoroczny, spektakularny występ Justyny Steczkowskiej, za którą kciuki trzymała cała Polska, może ośmielić inne wielkie gwiazdy, które do tej pory Eurowizji unikały. 

Dwa lata wcześniej, w 2023 roku, nasz kraj reprezentowała Blanka czyli słynna już "Bejba". Jej wygrana z preselekcjach sprawiła, że na młodą wokalistkę spadła lawina hejtu. Złośliwcy szybko jednak odszczekali swoje krytyczne słowa, gdy Blanka zrobiła na scenie w Liverpoolu niezłe show, dobrze zaśpiewała i została zapamiętana przez fanów Eurowizji z całego świata. 

Blanka podczas niedawnego koncertu dla stacji Polsat wystąpiła na scenie tuż przed Beatą Kozidrak. Za kulisami nie żałowała jej słów uznania. 

- Kocham, to są moje wspomnienia z dzieciństwa. Kocham, kocham, kocham! - powiedziała Blanka. 

Według Blanki Beata Kozidrak byłaby świetną kandydatką na Eurowizję. 

- Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to musi być coś, co odróżnia się od reszty i wzbudza emocje, nawet czasem te negatywne - ale dzięki temu zostaje zapamiętane - stwierdziła Blanka. 

- A co gdybyśmy wysłali na Eurowizję np. właśnie Beatę Kozidrak? - dopytał nasz dziennikarz. 

- Czemu nie?! Każdy rok na Eurowizji rządzi się swoimi prawami, każdy rok jest tam inny. Ciężko powiedzieć, co będzie dalej - zauważyła Blanka.

Jak myślicie, Beata podjęłaby się takiego wyzwania?

