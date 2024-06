Maciej Dowbor ma dziurawe majtki! "Efekt dodatkowej wentylacji"

Maciej Dowbor odszedł z Polsatu

Wszyscy myśleli, że Maciej Dowbor w telewizji Polsat dociągnie do emerytury. Dlatego ogromnym zaskoczeniem było to, że ogłosił swoje rozstanie ze stacją. - Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku. a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia - napisał w specjalnym oświadczeniu Maciej Dowbor. Od razu pojawiły się plotki mówiące o tym, ze prezenter trafi do TVP, gdzie miałby poprowadzić program "The Voice". Na razie jednak Maciej Dowbor i jego zona Joanna Koroniewska występują w osobliwych filmikach wrzucanych na Instagrama. Podczas oglądania jednej z tych "produkcji" okazało się, że były juz gwiazdor Polsatu ma... dziurawe majtki.

Maciej Dowbor ma dziurawe majtki. Joanna Koroniewska o efekcie dodatkowej wentylacji

Na nagraniu widać, jak Maciej Dowbor cieszy się z powodu odnalezienia wspomnianych majtek. Zdecydowanie mniej zadowolona jest Joanna Koroniewska. - Ja wszystko rozumiem, że eko, że trzeba szanować rzeczy, dać ciuchom szansę na drugie życie… ale jest chyba jakaś granica?! A może tu chodzi o efekt dodatkowej wentylacji w upalne dni?! Trzeba przyznać, że szczególnie jak facet ma swój ukochany element garderoby, to jest ślepy na nieubłagane procesy zużycia materiału?! - skomentowała we wpisie w mediach społecznościowych. Warto dodać, że film nagrany jest z przymrużeniem oka. Wyraźnie widac, że i Joanna Koroniewska, i Maciej Dowbor maja do siebie zdrowy dystans. Mamy tylko nadzieję, że prezenterowi przez dziurawe majtki nic nie wyjdzie...

