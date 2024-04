Co się stało?

Maciej Kurzajewski oczami ekspertki od wizerunku

Jak ustalił "Super Express", Maciej Kurzajewski (51 l.) jest bliski przejścia z TVP do Polsatu. Od dłuższego czasu trwają negocjacje w sprawie "podkupienia" dziennikarza do Polsatu Sport. Trudno się temu dziwić - wszak jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych dziennikarzy telewizyjnych.

Postanowiliśmy zapytać, jak na taki transfer i wizerunek dziennikarza zapatruje się ekspertka w temacie. Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach Kurzajewski budził też kontrowersje. "Maciek Kurzajewski jest znakomitym fachowcem. Ma wiedzę, doświadczenie i charyzmę - wszystko, czego trzeba w zawodzie dziennikarza. Nie jest też tajemnicą, że tak zwany buzz medialny, czyli ilość publikacji w mediach na jego temat wokół związku z Katarzyną Cichopek, zwiększa jego popularność, choć może też budzić kontrowersje. Maciej jednak to przede wszystkim profesjonalista w każdym calu i gwiazda, która cieszy się wyjątkową sympatią widzów" - mówi nam Aneta Wrona, ekspertka od wizerunku, która zajmuje się szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych i kreowania wizerunku. Nic więc dziwnego, że Polsat zaciera ręce na perspektywę pozyskania takiego pracownika.

Maciej Kurzajewski z TVP do Polsatu?

Jak donosiliśmy w "Super Expressie", trwają negocjacje z Maciejem Kurzajewskim, na którym bardzo zależy władzom Polsatu. "Dyrektor Edward Miszczak ma też dla niego plany na przyszłość. Niewykluczone, że związane z nowym programem śniadaniowym, nad którym pracuje Polsat" - zdradziło nasze źródło.

Sam Kurzajewski w rozmowie z nami nie chciał komentować plotek, natomiast zaprosił na aktualne plany.

"Do zobaczenia podczas największych sportowych wydarzeń 2024 roku w TVP Sport, polecam również teleturniej "Giganci Historii" na antenie TVP Historia" - powiedział.