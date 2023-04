Maciej Kurzajewski zdradził nam jakim jest dziadkiem. Już planuje prezenty na dzień dziecka! Co to będzie?

Maciej Kurzajewski stara się być jak najlepszym dziadkiem dla córeczki pierworodnego syna Franciszka (26 l.). Mimo że mieszkają od siebie daleko, usiłuje rozpieszczać maleństwo jak tylko może. Choć do Dnia Dziecka mamy jeszcze półtora miesiąca, prezenter już rozgląda się za zabawkami dla dziecka. W tym celu pojawił się nawet na evencie „Zabawka Roku”, gdzie zapoznawał się z najnowszymi trendami dla maluchów. Widać, że sprawiało mu to frajdę. - Przyszedłem tu z myślą o zabawkach, którymi będzie się bawiła moja wnuczka. Kiedyś wybierałam zabawki z myślą o chłopcach, teraz dla dziewczynki i to jest zupełnie inne podejście. Z innej perspektywy będę musiał spoglądać, chociaż perspektywa miłości zawsze jest ta sama - mówi nam Maciej. - Dzień Dziecka niebawem. To wielka frajda wybierać zabawki i choć wnuczka jest jeszcze malutka warto się orientować co jest modne. W sumie to dobrze jest być dziadkiem. To naprawdę wspaniałe uczucie - cieszy się gwiazdor.

Maciej Kurzajewski: Wnuczka pogodzi prezentera i jego byłą żonę Paulinę Smaszcz?