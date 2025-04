Maciej Musiał wychował się w patriotycznej rodzinie. Jego dziadek - Marian Markiewicz ps. Maryl - był zasłużonym żołnierzem Armii Krajowej. Bohater walki o wolną Polskę zmarł w 2022 roku. Jego wnuk wówczas zamieścił poruszający wpis na Instagramie. - Żegnaj, dziadku. Dałeś mi tak wiele. Uczyłeś, żeby kochać świat ludzi i Boga. Kochałeś Polskę, której tak wiele oddałeś" - napisał Maciej Musiał i dodał serię fotografii z ukochanym dziadkiem. Przypomniał też wielkie zasługi Mariana Markiewicz.

Wyzwalałeś Wilno, walczyłeś w Bitwie pod Surkontami, po wojnie jako żołnierz niezłomny, wciąż stawiałeś opór, za co na wiele wiele lat trafiłeś do więzienia. Nigdy nie czułeś się bohaterem. Ale nim byłeś. Tak bardzo pragnąłeś, żeby inni podzielali Twoją miłość do Polski. Obiecuje nieść Cię w sercu zawsze