Maciej Musiał wskoczył w kusą spódniczkę i pozuje do zdjęć! Jego stylówka wbija w fotel!

Maciej Musiał to niewątpliwie jeden z najbardziej utalentowanych i najpopularniejszych aktorów w swoim pokoleniu. Widzowie pokochali go za rolę w serialu "Rodzinka.pl". Poza tym aktor próbuje też swoich sił jako producent. Niedawno wystąpił także w polskim kandydacie do Oscara, "Chłopach". Wiele ludzie ciekawi również jego życia prywatne. Ostatnio jest w szczęśliwym związku z modelką, Weroniką Targońską. Aktor aktywnie działa również na mediach społecznościowych. W piątkowy wieczór dodał zdjęcie w kusej spódniczkę, musicie to zobaczyć!

Maciej Musiał wskoczył w kusą spódniczkę! Odważna stylizacja gwiazdora!

Maciej Musiał to jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów. Słynie również z nienagannego modowego kunsztu. Na ściankach aktor zawsze prezentuje się bardzo dobrze. W piątkowy wieczór postanowił zaszokować swoich fanów. Aktor zdecydował się na sesję w kusej jeansowej spódniczce i rozpinanej bluzie. Zobaczcie te zdjęcia!

Zobacz poniższą galerię: