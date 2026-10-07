Magda Boczarska poszła na szkolenie wojskowe. Tego uczyli ją przez 8 godzin

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-07 11:43

Magda Boczarska wzięła udział w szkoleniu obronnym, podczas którego uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę przydatną w sytuacjach kryzysowych. Aktorka pojawiła się na zajęciach razem z dziennikarką Magdaleną Sobkowiak, która pokazała w sieci nagranie ze szkolenia. Okazuje się, że z tych aktywności może skorzystać każdy, kto ukończył 13 lat. Jak się zapisać?

Magda Boczarska poszła na szkolenie obronne. Spędziła tam osiem godzin

Magda Boczarska zdecydowała się wziąć udział w szkoleniu obronnym. Aktorka pojawiła się na zajęciach razem z dziennikarką Magdaleną Sobkowiak. Ta druga opublikowała w sieci krótką relację, w której wspólnie opowiedziały o tym, czego można nauczyć się podczas ośmiogodzinnego szkolenia.

Program darmowych szkoleń ma przygotowywać uczestników na sytuacje kryzysowe. Podczas zajęć można zdobyć praktyczne umiejętności związane m.in. z bezpieczeństwem, pierwszą pomocą, cyberbezpieczeństwem czy przygotowaniem do ewakuacji.

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Cyberhigiena i pakowanie plecaka podczas szkolenia #wGotowości

Jednym z elementów szkolenia jest cyberhigiena, czyli m.in. bezpieczne korzystanie z internetu i umiejętność weryfikowania informacji. To właśnie ten temat szczególnie zainteresował Magdalenę Boczarską.

Ja uważam, że to jest fantastycznie 8 spędzonych godzin. Najpierw ta cała część praktyczna, która mówi o bardzo ważnych rzeczach, bo dla mnie na przykład też cyberhigiena, czyli tak zwane bezpieczeństwo i weryfikowanie informacji, szczególnie w momencie zagrożenia. To też budziło wiele moich pytań. Plus to jak spakować plecak i cała część techniczna, która jest absolutnie fantastyczna.

- opowiadała Magdalena Boczarska.

Uczestnicy dowiadują się, jak przygotować się na sytuację, w której konieczne byłoby szybkie opuszczenie domu oraz poznają praktyczne zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Niemal każdy może zapisać się na takie szkolenie

Co ciekawe, w szkoleniu mogą uczestniczyć nie tylko osoby związane z wojskiem czy służbami. Program jest otwarty dla obywateli, którzy ukończyli 13 lat. Zajęcia są bezpłatne i organizowane w całym kraju.

Miejsc jest bardzo dużo, bo 20 brygad w całym kraju organizuje te szkolenia. Wystarczy mieć 13 lat i to wszystko

- mówiła Sobkowiak.

Na szkolenie można zapisać się za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub poprzez aplikację #wGotowości. Jak wynika z informacji przekazanych przez organizatorów, program potrwa do końca listopada.

Magda Boczarska i Magdalena Sobkowiak zachęcają do udziału

Aktorka podkreślała, że jednym z ważnych elementów szkolenia jest możliwość zadawania instruktorom pytań i rozwiewania wątpliwości dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Jest to też odpowiednie miejsce, żeby zadać wszystkie nurtujące nas pytania i dostanie się odpowiedzi

- przekonywała.

Na koniec Sobkowiak zachęciła do udziału nie tylko osoby indywidualne, ale również grupy i szkoły.

Zróbcie to dla siebie i dla swoich bliskich 

- zaapelowała Boczarska.

Magda Boczarska i Magdalena Sobkowiak na szkoleniu obronnym. Na miniaturach aktorka w lesie. Czytaj więcej na SE.
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