Jak Gessler wygląda bez makijażu? Znany lekarz gwiazd zaskoczył!

Niedawno wyszła informacja, jak Magda Gessler dba o swoje włosy. Nie korzysta ona z doczepów, tylko stawia na swoje naturalne włosy. Wiele osób się zastanawia, jak Magda Gessler może wyglądać bez makijażu. Całą sprawę postanowił skomentować Krzysztof Gojdź, lekarz medycyny estetycznej. Współpracuje on regularnie z polskimi gwiazdami, a efektami pracy chwali się w swoich mediach społecznościowych. W rozmowie z Plotkiem lekarz wyznał, jak wygląda jego praca z gwiazdami

- Część gwiazd, które znamy z pierwszych stron gazet, jak przychodzą bez makijażu, to nie wiesz, kto to jest, naprawdę. Ich skóra pozostawia wiele do życzenia, dlatego ja się skupiam w swojej klinice na poprawianiu jej kondycji oraz odmładzaniu, a nie szprycowaniu botoksem czy wypełniaczami – powiedział Krzysztof Gojdź dla Plotka.