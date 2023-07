Znamy jej plany!

Magda Gessler wyjedzie z Polski? Nie uwierzycie, czym planuje się zająć. Co z "Kuchennymi rewolucjami"?

deck 4:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Choć trudno w to uwierzyć, Magda Gessler kończy właśnie 70 lat. Sama nie utożsamia się z tym wiekiem. Uważa, że jest dużo młodsza i ani jej się śni, żeby przechodzić na emeryturę. Jak właśnie zapowiedziała, zamierza pracować aż do śmierci. Najpierw chce spełnić swoje wielkie marzenie. A by je zrealizować, będzie musiała wyjechać z Polski.