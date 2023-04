Magda Gessler pokazała twarz bez makijażu! "Zawsze pięknie"

Tak wygląda Magda Gessler bez makijażu. Gwiazda pokazała zdjęcie w wersji naturalnej

"Wczoraj przed snem@po burzy … Wlosy padły ? Ale lubię taka burze na głowie …" - tak podpisała Magdalena Gessler swoje najnowsze zdjęcie wrzucone na Instagrama. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" zafundowała swoim fanom nie lada gratkę. Magdalena Gessler pokazała się swoim obserwatorom w wersji naturalnej, niemal całkowicie pozbawionej makijażu! Rozwiany włos, brak pudru czy krwistoczerwonej szminki.. Jedynie nieco cieni i kredki do oczu. Odrobina makijażu co prawda tutaj jest, ale w porównaniu do tego, jak widzimy sławną restauratorkę w programach telewizyjnych, to tyle, co nic!

"Ważne że jest ogień i temperament w Pani Pani Magdo!!!"

Jak wygląda Magda Gessler bez pełnego makijażu? Fani nie mają wątpliwości, że gwiazda zachwyca w każdym wydaniu! "Ważne że jest ogień i temperament w Pani Pani Magdo!!!", "Piękne ta pani ma oczy", "Kadr z filmu Almodovara" - zachwycają się na wyścigi komentatorzy. Oczywiście nie zabrakło też paru malkontentów, którzy zaczęli dopytywać, czy z Magdą Gessler coś się stało, wywołując od razu bojową reakcję najwierniejszych fanów restauratorki. Jedno jest pewne - o Magdzie Gessler jest znów głośno!

