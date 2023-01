Magda Narożna: Ciągle tłumaczy się z ciąży!

Okazuje się, że Magda Narożna jest już przyzwyczajona do pytań o kolejną ciążę i nawet nie denerwuje się, kiedy fani i dziennikarze próbują dociekać, czy zdecydowała się na drugą pociechę. - Przyzwyczaiłam się, że jestem co najmniej 5 razy w roku w ciąży – śmieje się gwiazda Pięknych i Młodych. - Trzeba uważać na zdjęcia jakie się umieszcza w social mediach. Trzeba uważać jakie bluzki się zakłada lub jak się pozuje do zdjęcia, fani różnie to odbierają. Nawet moja mama zrobiła mi kiedyś wyrzuty, dzwoniąc do mnie i mówiąc, jak mogłam jej nie powiedzieć, że jestem w ciąży. Zawsze odpowiadam prawdą, że to tylko domysły i nieprawdziwe informacje. Nie jestem w ciąży i nie mam w planach drugiego dziecka, mam zbyt dużo pracy. Mam też Gabi, która jest dla mnie najważniejsza i jak na razie jestem szczęśliwa - tłumaczy Magda Narożna. Partner artystki także ma córkę z poprzedniego związku i wszyscy tworzą bardzo udaną rodzinę.

Artystka Nowy Rok powitała na scenie. "Super Expresowi" udało się z nią porozmawiać pomiędzy występami.

Magda Narożna o kobiecej przyjaźni w świecie disco polo