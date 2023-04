Magda Narożna w towarzystwie policjantów. Co tam się wydarzyło?

Na szczęście nic złego się nie stało. Wręcz przeciwnie. Magda Narożna postanowiła spełnić swoje marzenie o zagraniu w serialu. Piosenkarka i liderka bardzo popularnego zespołu disco-polo Piękni i Młodzi nie boi się nowych wyzwań i chętnie przekracza próg swojej muzycznej działeczki. Już można było ją będzie obejrzeć w serialu "Policjantki i policjanci". Czy to początek nowej drogi zawodowej?

Magdalena Narożna wystąpiła w odcinku "Policjantów i Policjantek". Czy jej postać pozostanie na dłużej z widzami?

Magda wystąpiła w 1008 odcinku popularnego serialu kryminalnego. Narożna wcieliła się w niej w postać wokalistki Alicji. Jak twierdzi Narożna jej bohaterka jest gwiazda znacznie większego formatu, niż ona sama. Jednak piosenkarka na pewno mogła wykorzystać swoje show biznesowe doświadczenie w przygotowaniu roli. Postać Alicji wniosła sporo świeżości do fabuły serialu. Jeśli Jagnie, narzeczonej Bachledy, uda się ja namówić do Alicje do współpracy, to może Narożna na dłużej dołączy do obsady serialu? To jednak pozostaje na razie tajemnica scenarzystów i produkcji.

Magdzie najwyraźniej nowa rola przypadła do gustu, bo chętnie dzieliła się z fanami wrażeniami z planu. Pytała ich również o zdanie i w odpowiedzi dostała same komplementy. Jest więc szansa, że producenci skorzystają z popularności Magdy i pociągną watek Alicji w kolejnych odcinkach serii.

