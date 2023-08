Magda Pyznar pozuje uśmiechnięta na tle więzienia! Przekazała radosną nowinę. Powiedziała "Tak"

Magda Pyznar ostatnio udzieliła wywiadu dla programu "Dzień Dobry TVN". Opowiedziała tam bardzo poruszającą historię. Dokładnie przedstawiła okoliczności w jakich do aresztu trafił jej ukochany partner i ojciec jej córeczki. Wyznanie Magdy spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród fanów. Otrzymała mnóstwo słów wsparcia i podziwu dla samodzielnego wychowywania córki. Teraz w jej życiu czekają ją duże zmiany. Gwiazda zaręczyła się bowiem ze swoim ukochanym!

Magda Pyznar pozuje na tle więzienia. Zaręczyła się z partnerem!

Teraz w życiu byłej uczestniczki "Warsaw Shore" ponownie zaświeciło słońce. Celebrytka właśnie pochwaliła się na Instagramie, że zaręczyła się ze swoim partnerem. We wpisie dała do zrozumienia, że do oświadczyn doszło w więzieniu.

- Powiedziałam "tak"!!! Zawsze mówiłam, że chcę to zrobić inaczej niż wszyscy i dziś moje marzenie zostało spełnione i to w najbardziej zwariowanym miejscu! Nie ma piękniejszego i bardziej dojrzałego uczucia niż to, które nas połączyło. Kocham go i jestem szczęśliwa!!! - napisała na swoim Instagramie.

