Magda Stużyńska to popularna aktorka, która telewidzowie mają okazję oglądać w hitowym serialu Polsatu "Przyjaciółki", gdzie gra spokojną prawniczkę Ankę. W ostatnim czasie aktorka zrzuciła kilka kilogramów, co nie uszło uwadze widzów serialu. Wszystko wydarzyło się niemal na ich oczach, a aktorka chętnie opowiada o tym, jak małymi krokami dokonać, niewielkiej, ale widocznej zmiany. Z jej słów wynika, że do sprawy podeszła z dużym rozsądkiem, a efekty uzyskała zmieniając nawyki żywieniowe, a nie za sprawą modnej diety cud.

Magdalena Stużyńska pije to między posiłkami i nie podjada. Wystarczą dwa składniki, każdy ma je w domu

Aktorka postawiła na regularność - jada co 3-4 godziny. Pilnuje także, by ostatni posiłek dnia przypadał na mniej więcej trzy godziny red snem. To optymalny czas kolacji. Co jeszcze? Magdalena Stużyńska wybiera zdrowe, świeże, lokalne produkty i nabiał o obniżonej zawartości tłuszczu. W walce z podjadaniem między posiłkami stosuje zaś niezawodną broń. To żadna tajemna mikstura, a najprostszy na świecie sposób na oszukanie głodu. Wystarczą dwa składniki - woda i cytryną. Napój nie tylko hamuje łaknienie, ale także znakomicie nawadnia organizm. Odpowiednia ilość płynów to kluczowa sprawa, jeśli chce się zachować zdrowie i smukłą sylwetkę. Aktorka jest na to znakomitym przykładem.

Nie tylko Magda Stużyńska. Gwiazdy chudną na potęgę: Rodowicz, Kozidrak, Bosacka...

Największa metamorfozę przeszła w ostatnim czasie Maryla Rodowicz. Diwa zgubiła 20 kg, a efekty jej walki o szczupła sylwetkę można było podziwiać podczas sylwestra z Dwójką. Również Beata Kozidrak skorzystała wprowadziła zmiany w jadłospisie. Dzięki radom dietetyka w prosty sposób pozbyła się kilku kilogramów i latem prezentowała szczupłe nogi na deptaku w Sopocie. Z nadprogramowymi kilogramami pożegnała się także Katarzyna Bosacka. Tu sprawy miały jednak drugie dno, bo porzucona przez męża gwiazda schudła ze stresu. Spektakularną metamorfozę zaliczyła prezenterka Kinga Zawodnik. Schudła 40 kg. W jej przypadku początkiem drogi do zdrowia i szczupłej sylwetki była jednak poważna operacja.