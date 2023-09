Magdalena Cielecka szaleje na bazarku z torebeczką wartą majątek! Mamy zdjęcia

Sylwia Bomba ma żal do matki Jacka Ochmana. "Nigdy nie dostałam telefonu zwrotnego"

Mr Sebii był na plantacji marihuany, a potem napisał hit... Co tam się działo! Czy to legalne? Wokalista zabrał głos!

Magdalena Cielecka lada chwilę zaprezentuje się fanom na czerwonym dywanie. Jej najnowszy film „Lęk”, w którym razem z Martą Nieradkiewicz (40 l.) zagrała główną rolę, walczy o główną nagrodę Festiwalu Polskich Fabularnych w Gdyni. A sama Magda ma szansę zdobyć statuetkę dla najlepszej aktorki. Bohaterka, którą gra, choruje na raka i to właśnie do tej roli gwiazda kilka miesięcy temu obcięła swoje długie włosy. Ale to poświęcenie może się opłacić.

Cielecka robi zakupy na bazarku

Nic więc dziwnego, że na chwilę przed wyjazdem do Trójmiasta Magda postanowiła zadbać o swoje zdrowie i figurę. Aktorka zjawiła się na bazarku na warszawskim Mokotowie w okolicy swojego mieszkania. Tam zaopatrzyła się w świeże i zdrowe jarzyny. A żeby było jeszcze zdrowiej i ekologicznie po zakupy pojechała rowerem.

Nie zapomniała jednak o tym, by i przy tej okazji zadać szyku. Bo choć w jednej ręce dzierżyła foliową (niestety!) siatkę z warzywami, przez ramię przewiesiła modną torebeczkę Gucci, która kosztowała ją prawie 12 tys. zł. Podsumowując: Magda żyje zdrowo i stylowo.

Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.