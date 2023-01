Magdalena Różczka ukrywa swojego partera. Teraz przyłapano ich na czułościach!

Piotr Stramowski i była gwiazda TVN przyłapani z Miszczakiem. To oni będą teraz rządzić w Polsacie

Magdalena Różczka rzadko pojawia się na czerwonym dywanie. Gwiazda dba o swoją prywatność i niechętnie dzieli się z fanami informacjami dotyczącymi swojego życia prywatnego. Długo ukrywała swój związek z Janem Holubkiem oraz fakt, że ma z nim dwie córki. Dlatego, kiedy aktorka pojawiła się z ukochanym na gali Paszporty "Polityki", wszyscy zaproszeni goście przecierali oczy ze zdziwienia. W końcu para nie pokazuje się zbyt często publicznie. Tym razem Magda zrobiła wyjątek, a to wszystko po to, by świętować sukces swojego ukochanego. Syn Magdaleny Zawadzkiej (79 l.) tego dnia triumfował. Został bowiem laureatem w kategorii Film za serial "Wielka woda". Po tym jak odebrał nagrodę aktorka była z niego bardzo dumna. Kiedy opuszczali budynek, uśmiech nie schodził im z twarzy, a Różczka nawet w obecności fotoreporterów złapała Holoubka za rękę.

Przypomnijmy, że Magdalena Różczka z parterem związana jest również zawodowo. Aktorka zagrała w nagradzanym filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" oraz w serialu "Rojst '97", w których za reżyserię obrazów odpowiada właśnie Jan Holoubek. To właśnie dla niego Różczka odważyła się zostać lesbijką.

Koniecznie zobaczcie galerię ze zdjęciami.