Maja Bohosiewicz znalazła skarb. Pierścień do niej przemówił! Piękna wróżba

Maja Bohosiewicz to aktorka znana szerokiej publiczności z serialowych ról, ciętego języka i... zamiłowania do biżuterii. O tym ostatnim hobby szczególnie chętnie opowiada w social mediach. Na zdjęciach widać, że lubi błyskotki. Swoich skarbów szuka nie tylko w sklepach z markową biżuterią, ale przede wszystkim tam, gdzie może wyszperać jedyne w swoim rodzaju, unikatowe przedmioty. Antykwariaty, lombardy i second handy to prawdziwe skarbnice retro pierścionków i kolczyków w stylu vintage, unikatowych wisiorków czy brosz.

Maja Bohosiewicz uwielbia biżuterię. Ten pierścionek przyniesie jej szczęście?

Tym razem Maja znalazła coś wyjątkowego. Pierścionek, którym pochwaliła się fankom, jest rzeczywiście piękny. Duży, fioletowy kamień oprawiony jest w misternie przygotowaną plecionkę natychmiast przyciąga wzrok. Aktorka nie wypatrzyła go jednak sama - to on do niej przemówił, wręcz zawołał. Gwiazda wyznaje: Chyba się nie zdziwcie jak napiszę, że ten pierścień do mnie wołał. Ba! On krzyczał!"

Pierścionek przemówił do aktorki: "Często patrzę na biżuterię i widzę, czy mnie woła, czy odstrasza"

Cóż zrobić w takiej sytuacji. Przytulić do palca i cieszyć się skarbem. Tym bardziej, że przedmioty z duszą szczególnie cieszą i zachwycają. Maja przyznała, że zawsze zastanawia ją historia takich skarbów: "Zawsze kiedy znajduję jakiś skarb w lombardzie czy antykwariacie - zastanawiam się jaką historię on zna? Kto wcześniej nosił go na palcu? Kto go komu podarował? Kim była ta osoba?" Po czym szczerze dodaje: "Wierze, że przedmioty mają duszę i potrafią oddawać swoją energię posiadaczowi. Często patrzę na biżuterię i widzę, czy mnie woła czy odstrasza. Ten pierścień ma w środku wyszlifowane serce i dwie gwiazdy… ja wierze, że to moja miłość i moja dwójka dzieciaków. A ja symboli się słucham".

Symboliczny grawer na pierścionku Mai to dobra wróżba

Przypomnijmy, że aktorka prywatnie jest związana z Tomaszem Kwaśniewskim, z którym ma dwoje dzieci - synka Zacharego i córkę Leonię. Dlatego symbolika serca i dwóch gwiazd tak mocno przemówiła do celebrytki. Maja Bohosiewicz ma dobry czas. Szczęście rodzinne idzie w parze z sukcesami w zawodowymi. Aktorka znana między innymi z seriali "Londyńczycy", "Za marzenia" czy "Barwy szczęścia" niedawno zadebiutowała jako prowadząca reality show Netflixa "Love Never Lies". O nowej roli mówi tak: "To była praca moich marzeń. Najlepsza przygoda zawodowa". Życzymy jeszcze wielu takich ról oraz fantastycznych znalezisk.