Maja Hyży próbuje zaistnieć w polskim przemyśle muzycznym, wydając piosenkę za piosenką. Półfinalistka jednej z edycji X Factor, była żona Grzegorza Hyżego, postanowiła zgłosić nawet swój najnowszy utwór "Never Hide" do udziału w Eurowizji. Podczas pracy na planie teledysku w rozmowie z Jastrząb Post ujawniła, że choć ma zaledwie 33 lata, to przeszła już... siedem poważnych operacji. Co ciekawe, kolejne jeszcze ją czekają! "Natomiast ja jestem cały czas uśmiechnięta, mam w sobie siłę do działania, do stawiania sobie celów i osiągania marzeń. Stąd też jest ta energia, żeby jednak pokazać, iż takie sytuacje, które spotkały mnie w moim młodym życiu nie sprawiły, że poszłam w dół, tylko cały czas się podnoszę, pnę się do góry w swoim tempie i mam tą siłę do działania i do walki", mówi Maja Hyży w wywiadzie dla Jatrząb Post. Okazuje się jednak, że piosenkarka nie zawsze słucha lekarzy! Poznajcie szczegóły.

Maja Hyży ma KOLOSALNE problemy ze zdrowiem i nie słucha lekarzy! Po siedmiu operacjach czekają ją kolejne

Maja Hyży mówi wprost, że zabiegi, które przeszła, były bardzo ciężkie, a z różnymi problemami, np. z biodrami, boryka się do dziś. Wszystko rozwinęło się do tego stopnia, że w wieku 17 lat piosenkarka "musiała uczyć się chodzić na nowo".

"Przeżyłam swoje, ale teraz – jak sięgam pamięcią w przeszłość, to wspominam to pozytywnie i wyciągam z tego jakieś plusy i pozytywne wartości, które przydają mi się teraz w moim życiu", opowiada Maja Hyży w Jastrząb Post.

Trudne doświadczenia okazały się niewystarczające do tego, by zawsze przestrzegać zaleceń lekarzy. Piosenkarka przyznaje bowiem, że nie zawsze ich słucha! I choć nie może chodzić w szpilkach czy uprawiać sportów, to na pierwszą wizytę po operacji poszła do specjalisty... w butach na obcasie.

"Ja nie powinnam chodzić w obcasach, w szpilkach. Ale na przekór temu wszystkiemu, na pierwszą moją wizytę po operacji przyszłam w moich pierwszych obcasach, bo chciałam pokazać sobie i też powiedzieć lekarzowi, że to jest mój moment", wyznaje Hyży.

Rozsądnie? Fani mają nadzieję, że nie będzie to w przyszłości skutkować pogorszeniem stanu zdrowia Mai. "Dużo zdrowia", życzą jej w licznych komentarzach.

