i Autor: AKPA/Piętka

Maja Hyży i Zenon Martyniuk pojawią się na Sylwestrze Marzeń z Dwójką. Co na to ich bliscy? "W końcu będziemy razem"

Zenek Martyniuk (53 l.) i Maja Hyży (33 l.) pojawią się jako gwiazdy Sylwestra Marzeń z Dwójką! Występ na scenie w Zakopanem oznacza jednak, że nie spędzą czasu z bliskimi w tę wyjątkową noc. Czy rodzina ma o to do nich żal? Piosenkarka zdradziła, jakie znalazła na to rozwiązanie! Z kolei król disco polo przyznał, że... Więcej poniżej!