Tegoroczne święta Edyta Górniak spędziła na południu Polski. Artystka wybrała się do swoich przyjaciół w górach, gdzie przez pewien czas mieszkała. Taki plan nikogo nie powinien dziwić, zwłaszcza że najbliższa aktywność diwy będzie miała miejsce właśnie tam. Już 31 grudnia rozgrzeje publiczność podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Będzie to dla niej bardzo wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na scenie będzie towarzyszył jej syn Allan (18 l.).

"Sylwester Marzeń z Dwójką". Edyta Górniak wystąpi w specjalnych majtkach!

Edyta Górniak od lat ostatni dzień w roku spędza w pracy. Tym razem jednak w jej ślady poszedł również Allan Krupa, który będzie wspierał ją na scenie. Artystka była ostatnio pytana, co planuje na ten wyjątkowy wieczór, a przede wszystkim, w co zamierza się ubrać.

- To, co jest najważniejsze w garderobie, to pamiętam, że trzeba mieć taką fajną termiczną bieliznę, bo nie ma żartów. Jest bardzo zimno, jesteśmy cały czas za kulisami. Jest gorąca atmosfera, dużo adrenaliny, ale potem można się pochorować, więc trzeba się bardzo dobrze zabezpieczyć - zdradziła reporterce serwisu Jastrząb Post.

Gwiazda wróciła wspomnieniami również do jednego z sylwestrowych występów, kiedy nie była zbyt ciepło ubrana, co mogło skutkować dyskomfortem podczas śpiewania.

- Ja kiedyś na jednym z sylwestrów wyszłam nawet w sukience z papieru. To jest ogromna adrenalina, a jednocześnie bardzo wymagający koncert, dlatego, że jest radość, a jednocześnie jest ogromne oczekiwanie publiczności, która jest zmarznięta i trzeba ją rozgrzać. Nie można wyjść na scenę wygodnie i ciepło ubranym, bo to byłoby niezbyt ciekawe dla kamer. To jest zawsze krytyczny punkt decyzji, czy wyjść w czapce czy bez czapki. Czy w szpilkach czy w kozakach. Taka fajna zabawa - dodała.

Edyta Górniak wie mniej więcej, w czym wystąpi, ponieważ pierwsze przymiarki ze stylistą ma już za sobą. Ponadto zdaje sobie sprawę, że to, jak wygląda dana gwiazda, zawsze jest elementem rywalizacji, a w tym roku diwa ma nie lada wyzwanie - na tej samej scenie wystąpi również Justyna Steczkowska (50 l.).