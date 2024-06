Maja Hyży nie może dłużej czekać. Chodzi o jej zdrowie

Maja Hyży w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła prawdę na temat swojego zdrowia. Gwiazda przyznała, że już dawno powinna poddać się operacji. Artystka przyznała jednak, iż bardzo boi się tego zabiegu.

Zobacz też: Maja Hyży przyszła na salony w białych kozaczkach i dresie. Na wszystko patrzyli znani księża

Maja Hyży nie może już dłużej czekać na operację

Piosenkarka w rozmowie z nami powiedziała już na samym początku, że jest kontuzjowana. Słychać to było też podczas rozmowy. Hyży operację powinna wykonać już jakiś czas temu, jednak obawa była silniejsza.

"Jestem trochę kontuzjowana co słychać po moim głosie. Mam guzki na migdałach, które powinnam kiedyś wyleczyć. Brak czasu i chęci, też stres i strach przed tym co może być po. Odwlekałam to no i chyba zdrowie samo zadecydowało za mnie, że już chyba czas najwyższy coś zrobić z tym" - wyjawiła nam Maja Hyży.

Zobacz też: Maja Hyży przyjęła oświadczyny, ale do ołtarza jej niespieszno. Przyciśnięta, wyznała, dlaczego odwleka ślub

Maja o chorobie dowiedziała się podczas badań. Wokalistka przyznała, że po koncercie dostawała chrypy, co nie było zbyt normalne.

"Byłam na badaniach, bo miałam problemy po koncercie. Zaraz dostawałam chrypy, to nie było takie ok, bo jeżeli miałam kilka koncertów dzień po dniu, to nie dawałam rady fizycznie no i pani mi wtedy powiedziała, że mam guzki na migdałach, które trzeba wyciąć. Ja ogólnie jestem taka mocno anginowa no i nie idzie to w parze z moim wokalem" - mówiła Hyży "Super Expressowi".

W dalszej części wywiadu gwiazda zdradziła nam, że operacja może mieć dla niej fatalne skutki.

"Miałam też mieć wycinane migdały, ale ze względu na to, że jestem osobą śpiewającą, to boję się, że stracę głos, że będę musiała się na nowo uczyć wszystkiego. Znam takie osoby, które musiały na nowo szukać dźwięku i swojego głosu. No ale czas najwyższy" - wyznała nam wokalistka.

Zapytaliśmy Maję o to, czy może zmienić się jej barwa głosu. Okazuje się, że tak.

"Zdecydowanie. Może być albo gorzej, albo tak samo, albo lepiej, że mogę mieć wyższą skalę. Różne są opcje, dlatego jeszcze bardziej się denerwuję" - powiedziała nam Maja Hyży.

Zobacz też: Maja Hyży ma KOLOSALNE problemy ze zdrowiem i nie słucha lekarzy! Po siedmiu operacjach czekają ją kolejne

Zobacz naszą galerię: Maja Hyży urodzi na scenie?

Sonda Lubisz Maję Hyży? TAK NIE