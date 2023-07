Maja Hyży przyjęła oświadczyny, ale do ołtarza jej niespieszno. Przyciśnięta, wyznała dlaczego odwleka ślub

Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Ślubne perypetie Mai Hyży

Maja Hyży doczekała się się pierścionka zaręczynowego. Piszemy "doczekała się", po podobno jej narzeczony Konrad Kozak dość długo pozostawiał ją w niecierpliwym oczekiwaniu. W jednym z wywiadów piosenkarka zażartowała nawet, że to chyba ona będzie musiała się oświadczyć. A do ślubu to już ich drugie podejście. Za pierwszym razem uroczystość miała być zorganizowana na Bali, jednak z braku czasu na przygotowania, celebrytka odwołała uroczystość. Tłumaczyła to tym, że przy w sumie piątce dzieci i intensywnych planach zawodowych nie ma możliwości zająć się organizacją imprezy. Po tym odwołanym ślubie rozniosły się nawet plotki, że para się rozstała. Nic jednak takiego się nie stało, a kilka tygodni temu na palcu artystki pojawiło się błyszczące cacko.

Maja Hyży zaręczona. "Jestem szczęściarą"

Rozpromieniona Maja pochwaliła się oświadczynami na Instagramie, z dumą pokazywał tez klejnot na ściankach. Nic więc dziwnego, że zaczęły znów padać pytania o ślub. Fani są bardzo ciekawi, kiedy piosenkarka i jej partner powiedzą sobie wreszcie "tak", w końcu rodzinę tworzą już od kilku lat - mają dwie wspaniałe córeczki, razem wychowują też synów Mai z pierwszego małżeństwa, a częstym gościem jest u nich córka Konrada. W jednym z ostatnich postów Maja napisała: "Jestem szczęściarą, że mam tak cudownego faceta, na którego mogę liczyć w każdej sytuacji. To dzięki Niemu podczas koncertu miałam spokojną głowę, jeśli chodzi o dzieci".

Maja Hyży chce nacieszyć się narzeczeństwem

To kiedy ten ślub? Internauci bezlitośnie przyciskali gwiazdę, aby przyznała, na kiedy planuje uroczystości. Ta jednak zadziwiła odpowiedzią, że nie śpieszno jej do ołtarza. Dodała, że "żona" wcale nie brzmi dumniej, a ona sama chce najpierw naprawdę nacieszyć się narzeczeńskim stanem, bo dotychczas nie miała takiej możliwości. A to przecież może być piękny okres, jeden z najpiękniejszych w ich życiu. Warto go celebrować, bez dwóch zdań. Narzeczeni ostatnio sprawili sobie wspaniałą pamiątkę, wspólnie występując w najnowszym teledysku piosenkarki. "Byłabym zapomniała - TAK w klipie „ZATRZYMAĆ CZAS” występuje ze mną Mój JUŻ narzeczony Konrad. Pamiątka na całe życie! Podoba Wam się???" - pochwaliła się wokalistka.

