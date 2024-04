Maja Popielarska zdradziła, że zawsze sadzi ten krzew blisko domu. Roślina jest niewymagająca i pięknie kwitnie

Maja Popielarska wie, jak urządzić piękny ogród. W swoich programie "Maja w ogrodzie" doradza widzom, jak urządzić swój kawałek zieleni i zachęca do tego nawet tych, którzy swoje miejsce na ziemi znaleźli w miejskim blokowisku. Podpowiada, jakie wybrać rośliny, jak je komponować i jak o nie dbać. Dziennikarka ma dwa domy, każdy z nich otoczony jest oczywiście pięknym ogrodem. W mediach społecznościowych zdradza czasem, które rośliny lubi najbardziej i za co je kocha.

Maja Popielarska je uwielbia. "Kaliny to jedne z ważniejszych krzewów w moim ogrodzie"

W jednym z wpisów na Instagramie Maja zachwala kalinę. To dość pospolity krzew, na który wiele osób nie zwraca uwagi. Często rośnie w wiejskich ogródkach, niekiedy na ugorach i w parkach. Może dorastać do 2-3 m wysokości. Przed i po kwitnieniu wygląda dość niepozornie, za to wiosną urzeka. Dziennikarka zwraca jednak uwagę, że nawet kiedy nie kwitnie, to jej delikatna, wręcz ażurowa forma, dobrze sprawdza się przy murkach i ogrodzeniach. "Kaliny to jedne z ważniejszych krzewów w moim ogrodzie. Bez kwiatów może nie są oszałamiające, ale jej ażurowa forma jest leciutka i świetnie wygląda np. na tle muru"

Maja Popielarska wyjaśnia, dlaczego kalina w ogrodzie być musi. Nie chodzi o kwiaty

Kalina wiosną obsypuje się białymi drobnymi kwiatkami zebranymi w grona. Z daleka kwitnąca kalina wygląda, jakby była obwieszona białymi pomponami. Wygląda nieco vintage, super pasuje i do wiejskich ogródków, i do nowoczesnych ogrodów stylizowanych na retro. Dziennikarka zachwala ją jednak z innego powodu. Kwiaty kaliny intensywnie pachną, a ona uwielbia ten mocny, słodkawy zapach. "Mam ją w kilku miejscach, bo szaleję na punkcie jej zapachu. Pięknie rozświetla ogród swoimi białymi kulkami. Najwspanialej kiedy jest ciepło po deszczu..." - wyjaśnia Popielarska.

Wpis specjalistki oczywiście zawierał też w sobie drobną wskazówkę, jak dbać o kalinę: "Ta na zdjęciu, to kalina Burkwooda Viburnum×burkwoodii. Lubi półcień, próchniczne podłoże, lekko wilgotne". Zbliża się długi weekend, jeśli w tym czasie planujecie prace ogrodowe, może warto pomyśleć o sadzonce kaliny. Lada moment będzie można podziwiać ją w pełnym rozkwicie.

