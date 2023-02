Alicja Majewska jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w kraju, których dorobek budzi respekt. Gwiazda od lat występuje na scenie, a w zeszłym roku fani mogli oglądać ją w roli jurorki "The Voice Senior". Jako dojrzała artystka wie doskonale, co zrobić, by osiągnąć sukces w show-biznesie, dlatego na jej radach mogłoby wzorować się wielu młodych muzyków. Niestety, to właśnie im nieco się oberwało. Powód zaskakuje.

Alicja Majewska krytycznie o młodych artystach: : "To się stało takim trendem i obowiązkiem"

Alicja Majewska była gościem internetowego programu Magdy Mołek (47 l.) "W moim stylu". Podczas występu powiedziała, co myśli o młodych artystach, którzy sami piszą sobie teksty i komponują muzykę.

- Oczywiście są ewenementy, prawda, ludzi, którzy świetnie piszą muzykę, świetnie teksty, chociaż ja wiem... Jak w pamięci bym pogrzebała, chyba bym nie znalazła takiego ewenementu, natomiast, że ktoś pisze teksty i śpiewa, czy pisze muzykę i śpiewa. I to się stało takim jakby trendem i takim jakby obowiązkiem. Nie wiem, z czego to wynika. Niektórzy twierdzą, że z bardzo prozaicznego powodu, że to tantiemy i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to nie tak.

Gwiazda uważa, że czasem powinno zaufać się komuś innemu, ale w pełni czuć to, o czym się śpiewa.

- Sama słyszę w rozmowach, wywiadach właśnie z tymi wykonawcami młodszego pokolenia, jak rozmawiają dziennikarze, chociaż nieraz to za duże słowo, ale w każdym razie tak podnoszą wartość tej twórczości, że ona taka wartościowa, bo osobista. W takich przypadkach zawsze myślę, najważniejsze, żeby było dobre, niekoniecznie osobiste. Osobiste w takim sensie, że utożsamiam się z przesłaniem danego utworu, ale niekoniecznie w takim sensie pisze o swoich przeżyciach. Mogę i o swoich przeżyciach tylko w parze z tym powinien iść talent literacki. Tak sobie myślę, że mnie to nie imponuje, że ktoś sobie coś tam naskrobał

Zgadzacie się z nią? Musimy przyznać, że nas zaskoczył tok jej myślenia.