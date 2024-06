Majka Jeżowska nie narzeka na emeryturę, choć z ZUS- u dostaje mniej niż tysiąc złotych. "Widzę pewne nierówności"

Tydzień temu pogrzeb, a teraz to. Syn Rewińskiego przerwał milczenie

Majka Jeżowska niedawno obchodziła jubileusz 45-lecia swojej obecności na scenie. Z tej okazji Polsat zorganizował specjalny koncert podczas sopockiego festiwalu, który dodatkowo odbył się dokładnie w urodziny artystki - 25 maja. "Telewizja Polsat zrobiła mi najpiękniejszy prezent nie tylko na te 45 lat mojego bytowania na scenie, ale także na urodziny, które obchodziłam w tym dniu. Uważam, że takie jubileusze trzeba świętować, bo to wbrew pozorom wcale nie jest proste, by być obecną na rynku muzycznym przez 45 lat. Oczywiście były wzloty i upadki, ale to cudowne, że mogłam zagrać ten koncert w Operze Leśnej i przypomnieć swoje przeboje w nowych aranżacjach z gośćmi, ale również przedstawić premierowo utwór „Bawimy się w życie” w duecie z Malikiem Montaną. Dopóki się kocha życie, trzeba się bawić i tworzyć" - wspominała artystka w rozmowie z Super Expressem.

Majka Jeżowska nie narzeka na emeryturę

Jak się jednak okazuje, te lata na scenie nie przełożyły się na wysokość świadczenia, jakie piosenkarka i kompozytorka dostaje z ZUS- u. Emerytura Majki Jeżowskiej nie osiąga nawet tysiąca złotych. Artystka jednak nie narzeka. Była przygotowana na niskie świadczenie, bo nigdy nie pracowała na etacie. Cieszy się, że może nadal być aktywna zawodowo, a jej sytuacja finansowa jest na tyle dobra, ze nie musi się przejmować niską emeryturą. Zwróciła jednak uwagę na dysproporcje, jakie można dostrzec, jeśli chodzi o wysokości emerytur pobieranych przez zwykłych Polaków, oraz wysokich urzędników. "Absolutnie nie narzekam, bo lubię swoje życie. Jest mi dobrze i niczego mi nie brakuje, natomiast czasami widzę pewne nierówności w emeryturach. Na przykład między wysokimi urzędnikami państwowymi, którzy byli nimi przez chwilę i pobierają do końca życia bardzo wysoką emeryturę a kimś, kto pracuje 30, 40 lat. Ale takie jest życie" - stwierdziła gwiazda.

Kariera Majki Jeżowskiej

Majka Jeżowska zaczynała swoją muzyczną karierę w latach 80., początkowo występując jako wokalistka pop. Zyskała popularność dzięki takim utworom jak „Od rana mam dobry humor” oraz „A ja wolę moją mamę”. Te piosenki szybko stały się hitami i zdobyły uznanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Artystka jest najbardziej znana ze swojej twórczości skierowanej do najmłodszych. Jej pełne radości i energii, stały się nieodłącznym elementem dziecięcej rozrywki w Polsce. W jej dorobku znajdują się takie hity jak „Kolorowe dzieci” i „Zimno? Ciepło!”. Za swoją twórczość dla dzieci otrzymała m.in. Order Uśmiechu, prestiżowe odznaczenie przyznawane przez dzieci za działalność na ich rzecz. Poza muzyką, Majka Jeżowska angażuje się również w działalność charytatywną. Jest założycielką fundacji „Mimo Wszystko”, której celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

