Majka Jeżowska wulgarnie o seksie! Piosenkarka znów szokuje!

Legenda polskiej estrady jakiś czas temu przyjęła propozycję roli w polskim filmie dla dorosłych, pt. „Pokolenie Ikea” w reżyserii Dawida Grala. Scenariusz dzieła opiera się na motywach bestsellerowej powieści Piotra C. Główną rolę Piotra Czarnego, nazywanego po prostu Czarnym gra znakomity Bartosz Gelner. Filmowy bohater to mężczyzna wręcz uzależniony od seksu, który mimo młodego wieku miał już ponad sto partnerek seksualnych, w tym 17 o imieniu Ania. W przebojową matkę Czarnego wciela się Majka Jeżowska, która w dialogach także nie przebiera w słowach: „Masz piękne dłonie synu… To jest bogactwo – wielkie pieniądze... A to? Wiesz co to znaczy? Dzisiaj nie poru**asz!" - to tylko jeden z wielu mocnych cytatów. Ci, którzy znają Jeżowską z piosenek dla dzieci mogą się mocno zdziwić.Jak dowiedział się „Super Express” filmowy Czarnek pewnego dnia szczerze rozmawia ze swoją matką o życiu i zdradzie. Okazuje się, że kobieta była wielokrotnie zdradzana przez jego ojca… Jakie wnioski z przeszłości wyciągnie przedstawiciel pokolenia konsumpcjonizmu? Tego dowiecie się już 3 marca w kinach. Tymczasem zostawiamy was z gorącym zwiastunem, w którym nie brakuje seksu!

