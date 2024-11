Małaszyński wyznał to oficjalnie. Oto miłość jego życia

To cud, że przeżyła!

Tak wygląda kobieta petarda o poranku! Takiej Smaszcz to jeszcze nikt nie widział

Co wydarzy się w programie?

Siwiec i Wieniawa grzeją wdzięki w Meksyku. Co za spotkanie!

Małaszyński wyznał prawdę o miłości swojego życia

Paweł Małaszyński od lat jest amantem polskiego kina. Uroczy uśmiech i aparycja zjednały mu tłumy fanek, a co roku przybywają kolejne tysiące. Wszystko dzięki temu, że gwiazdor jest jak dobre wino - im starszy, tym lepszy. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby właśnie ten aktor miał pojawić się w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Fanki od lat zastanawiają się, jak naprawdę wygląda życie sercowe ich ulubieńca. Teraz wszystko jest jasne, serce aktora jest zajęte i od dawna.

Małaszyński wyznaje miłość

Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko obchodzą właśnie 30. rocznicę swojego związku. Gwiazdor postanowił upamiętnić ten moment, zamieszczając na swoim profilu na Instagramie dwa stare, czarno-białe zdjęcia i pełen miłości wpis.

30 lat temu wziąłem tę dziewczynę za rękę i powiedziałem:„chodź, przejdźmy się, jest piękna noc”.25 listopada 1994 roku, mieliśmy po 18 lat……i tak idziemy przez życie, nie wiedząc wciąż dokąd dojdziemy, ale ważne jest to, że bez względu na wszystko, wciąż idziemy razem i razem tam dojdziemy❤️

Historia miłości Pawła i Joanny brzmi jak przepis na hollywoodzki hit. IPo raz pierwszy spotkali się w przedszkolu, gdzie bawili się razem w piaskownicy, W trakcie nauki w szkole podstawowej późniejsi małżonkowie nie widywali się, ale już w liceum w Białymstoku znów na siebie "wpadli". I tam, tuż przed maturą, zostali "rażeni miłosnym piorunem". Ich miłość przetrwała wszystko, bo jak w każdym związku bywały także gorsze momenty.

To właśnie miłość

Małaszyński wyjechał na studia do Wrocławia, a Chitruszko przeniosła się do Kalisza, aby realizować się w teatrze tańca. To oznaczało dla zakochanych długą rozłąkę. Ale ich miłość wygrała i kilometry i czas nie były dla niej żadną przeszkodą. W 2002 roku Małaszyński i jego ukochana stanęła na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki dzieci: 20-letniego Jeremiasza i 10-letniej Lei.

Ostatnio Małaszyńskiego można oglądać jako nowego bohater w "Na dobre i na złe". Jego postać nieźle namiesza w życiu pewnej uwielbianej pary małżonków...

Sonda Lubisz Pawła Małaszyńskiego? TAK NIE