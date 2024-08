Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Małgorzata Foremniak mimo dojrzałego wieku cały czas umie się bawić. 57-latka cały czas umie zaskoczyć swoich wiernych fanów. Od jakiegoś czasu gwiazda w swoich social mediach publikuje prywatne zdjęcia oraz nagrania, na których prezentuje naturalny wygląd. Gwiazda chodzi boso po trawie, a także przytula drzewa - istna sielanka. W miniony weekend postanowiła zaszaleć i zaprezentować, jak sprzymierza się z przyrodą. Wyszło nietuzinkowo.

Małgorzata Foremniak szaleje w otoczeniu natury

Małgorzata Foremniak na opublikowanym w sieci nagraniu stanęła na środku zielonego trawnika i rozłożyła ręce. Podczas filmu padał mocny deszcz, który sprawił, że po kilku sekundach aktorka była cała mokra.

"Uczucie wszechogarniającej... Wolności! Zróbcie to" - napisała w opisie posta Foremniak.

Nietypowe zachowanie gwiazdy odbiło się szerokim echem w jej mediach społecznościowych. Większość fanów Małgorzaty była zaskoczona dziwną publikacją.

"Ale z Pani pozytywna wariatka"

"Zazwyczaj wszyscy chowają się przed deszczem, a to świetne uczucie poczuć go na skórze i rzeczywiście można poczuć coś w rodzaju wolności"

"Najlepszy poranek pod ciepłym deszczem, też miałam tak wczoraj" - pisali wyraźnie zachwyceni internauci.

Małgorzata Foremniak znalazła spokój na łonie natury

Małgorzata Foremniak to jedna z tych gwiazd, które chętnie pokazują w sieci rzeczywistość. 57-latka nigdy nie zakłamuje tego, co dzieje się u niej prywatnie. W ostatnim czasie można zobaczyć, jak była gwiazda serialu "Na dobre i na złe" pokochała naturę. Aktorka w swoich mediach społecznościowych prezentuje dom, w którym miło spędza czas. To właśnie tam gotuje, pierze, sprząta, a także oddaje się pracom w ogródku.

