Kultowy serial "Rodzinka.pl" po pięciu latach wraca na antenę Telewizji Polskiej. To wielka radość dla widzów, jak i dla samych aktorów, którzy już prężnie działają na planie komedii. "Super Express" podpatrywał ich przy pracy i przepytał Małgorzatę Kożuchowską (53 l.), która ponownie wcieli się w postać rozkrzyczanej Natalii Boskiej.

Zobacz też: Tajemnica urody Małgorzaty Kożuchowskiej. "Dobre światło". Tak wygląda naprawdę!

"Super Express": - Jak się pani czuje, wracając do produkcji po pięciu latach?

Małgorzata Kożuchowska: - Wraca się supermiło, dlatego że jest świetna atmosfera. Tutaj zawsze była dobra i luźna atmosfera. Wiadomo, że jest dużo pracy i trzeba się sprężyć, ale ludzie, którzy tutaj pracują, rozumieją, że komedia potrzebuje takiego specyficznego sosu, że musi być to poczucie luzu i dobrej atmosfery, by przechodziła potem przez ekran. Myślę, że to była lekcja, którą odrobiliśmy przez 9 lat, robiąc 16 pierwszych sezonów "Rodzinki.pl". To działa, kiedy wszyscy są zadowoleni, cieszą się, że przyjdą na plan, że się tutaj spotkają, że będą razem pracować i po prostu lubią się nawzajem i lubią to, co robią. Tutaj nikt na nich nie pohukuje, nie krzyczy, nie ma presji czasu. Wtedy, z tej dobrej energii, sceny same wychodzą.

- Tomasz Karolak stwierdził, że nie czuje tej kilkuletniej przerwy. Pani też ma takie odczucia?

- Wydawało mi się, że powrót na plan to będzie dla mnie kompletna abstrakcja. Jestem już kompletnie gdzie indziej, jestem inną osobą, moje życie się zmieniło. Pamiętam, jak byłam tu te kilka lat temu. Miałam wtedy malutkie dziecko. Urodziłam w czasie kręcenia tego serialu, więc jeździłam na plan z malutkim Jasiem, karmiłam go... Wiąże się z tym wiele emocji i wspomnień. Teraz mam już dziesięcioletniego syna w czwartej klasie szkoły podstawowej, więc moje życie z nim wygląda zupełnie inaczej. A rzeczywiście, gdy wróciłam tutaj, to miałam taki "dzień świstaka". To już było, bardzo dobrze to znam i lubię. Zmieniło się tu trochę. Ten dom jakby spulchniał, poszerzył się, ugrzecznił. Brakowało mi bałaganu, który zawsze tu był, ale rozumiem, że jest to spowodowane tym, że Boscy zostali w domu już tylko z najmłodszym synem, który w tej chwili ma - uwaga - 20 lat! Wszyscy pamiętają go bardzo malutkiego, chociaż, jak serial się kończył, to już miał naście lat. Nie ma tu już małych dzieci, rzucających się poduszkami.

Jestem dosyć na bieżąco z pierwszymi odcinkami, bo mój syn właśnie odkrył "Rodzinkę.pl" i bardzo mu się podoba. Prosi mnie, żebyśmy oglądali, więc się przyłączam. Zauważyłam, jak wybiórcza jest pamięć, bo grałam to wszystko, a naprawdę dużej części w ogóle nie pamiętam. Więc oglądam to tak, jakbym oglądała kogoś innego. To jest niezłe (śmiech).