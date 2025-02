Tajemnica urody Małgorzaty Kożuchowskiej. "Dobre światło". Tak wygląda naprawdę!

Wyczyścili grób Pawła Królikowskiego w 5. rocznicę śmierci. Tak wygląda okazała mogiła. Ten napis daje do myślenia

Małgorzata Kożuchowska wiecznie młoda

Małgorzata Kożuchowska z przytupem wraca na mały ekran. Po pięciu latach przerwy TVP wznawia produkcję serialu "Rodzinka.pl". Niedawno grająca postać Natalii Boskiej Małgorzata Kożuchowska pokazała, jak będzie wyglądać w najnowszym sezonie opowieści o nieco odlotowej rodzinie. Ci, którzy śledzą profil aktorki na Instagramie, wiedzą mniej więcej, co u niej słychać. Była gwiazda "M jak miłość" regularnie zamieszcza rozmaite swoje zdjęcia. Na wszytskich fotografiach wygląda znakomicie. Aż trudno uwierzyć w to, że Małgorzata Kożuchowska w tym roku skończy 54 lata. W czym tkwi tajemnica wiecznej młodości aktorki? Sama kiedys wyznała, że urodę czerpie "z genów". Faktycznie, patrząc na 80-letnia mamę Kożuchowskiej, trudno się z tym nie zgodzić. Ostatnio była gwiazda "M jak miłość" znów pokazała ujęcia z sesji fotograficznej.

Małgorzata Kożuchowska o wyglądzie. Wspomina o świetle i fotografce

Oczywiście - jak zwykle - komplementom nie było końca. Jeden z internautów wprost stwierdził, że Małgorzata Kożuchowska wygląda pięknie i że w jej przypadku "wiek się zatrzymał". Odpowiedź aktorki była zaskakująca i jednocześnie bardzo skromna. Tym razem nic nie wspomniała o genach, tylko o... świetle i fotografce.

Nic z tych rzeczy! Po prostu dobre światło ustawiła (Aldona Karczmarczyk - red.).

- odparła Małgorzata Kożuchowska. My jednak wiemy swoje. Światło światłem, fotografka fotografką, ale i bez tego aktorka na pewno nie wygląda na swój wiek. Wpływ na to poza genami zapewne ma także aktywność fizyczna. Gwiazda serialu Rodzinka.pl regularnie ćwiczy, co relacjonuje w mediach społecznościowych. A jak wygląda naprawdę Małgorzata Kożuchowska? Zdjęcia w naszej galerii pod artykułem nie kłamią.

Małgorzata Kożuchowska w bikini i kozakach. Ma 53 lata, promienieje młodzieńczym blaskiem

Sonda Uważasz, że Małgorzata Kożuchowska jest dobrą aktorką? TAK NIE

Autor: