Kożuchowska trenuje nawet w wakacje. Internauci podziwiają rzeźbę i "przepięknie wyeksponowane stópki"

Małgorzata Kożuchowska jest ikoną stylu

Małgorzata Kożuchowska zyskała status ikony stylu. Jej wyczucie mody i elegancji sprawia, że jest jedną z najchętniej obserwowanych gwiazd na polskich czerwonych dywanach. Kożuchowska często pojawia się na okładkach magazynów modowych, a jej stylizacje są szeroko komentowane i podziwiane.

Aktorka jest znana z zamiłowania do klasyki, ale jednocześnie nie boi się eksperymentować z modą. Jej stylizacje łączą w sobie elegancję z nowoczesnością, a Kożuchowska umiejętnie dobiera stroje do okazji. Często stawia na stonowane kolory, ale potrafi też zaskoczyć odważnym akcentem kolorystycznym czy niekonwencjonalnym krojem. Jej styl jest inspiracją dla wielu kobiet, które cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnym twistem.

Aktorka nie boi się pokazać w naturalnej wersji, chętnie wrzuca do sieci fotki z treningów

O ile na wyjścia i ścianki aktorka zawsze jest znakomicie wystylizowana, z dbałością o każdy szczegół, o tyle w mediach społecznościowych chętnie pokazuje swoją nieco mniej perfekcyjną odsłonę. Na fotkach i nagraniach na Instagramie można ją podziwiać w zupełnie naturalnej wersji - bez precyzyjnej fryzury i starannego makijażu. Chętnie wrzuca fotki z treningów, na których wygląda naturalnie i niemal zwyczajnie. O formę dba niezależnie od sytuacji. Nawet na wakacjach znajduje czas na ćwiczenia.

Od pracy nad sobą nie ma wakacji… może trudniej się zmobilizować, ale satysfakcja większa.

- czytamy pod jednym z wakacyjnych postów. Ostatnio aktorka wrzuciła zdjęcia z jednego ze swoich codziennych treningów. Kolorowa mata, ciężarki, sportowy strój, brak makijażu - w ten sposób odpoczywa.

Ostatni akord wakacji! Wycisną jak cytrynę, bo czeka mnie pracowity sezon. Czytam, ćwiczę, biesiaduję, odkrywam ciekawe piękne miejsca, wysypiam się… już za chwilę wracam do teatru i na plan.

To w sumie bardzo prosty i bardzo skuteczny sposób na to, by naładować akumulatory. Pod postem pojawiło się wiele reakcji zachwyconych fanów. Jeden z nich zwrócił uwagę na... piękne stopy aktorki. Opalone i opatrzone wakacyjnym, turkusowym lakierem wyglądają bardzo ponętnie.

